Бич людей нашего времени – панические атаки: психолог назвала, кто под угрозой, и как с ними совладать

Панические атаки также связаны с подавлением эмоций и установкой высоких требований к себе, организм устает работать на износ. так иногда бывает у молодых мам, которые нехватку сна компенсируют большим количеством кофе и все стараются сделать сами. Физиологические симптомы во время первой атаки вызывают сильные отрицательные эмоции. Появление мыслей о смерти, потере сознания, сумасшествии пугают и фиксируются в подсознании человека. А после этого человек бдительно следит за собой: как дела с сердцем, как дышится. Иногда такая бдительность также вызывает паническую атаку. Люди говорят, что паническая атака появляется на пустом месте. Однако, может быть, что были какие-то мысли, человек спрашивал у себя: как я себя чувствую? Иногда паническая атака может быть вызвана эмоциями – беспокойством, страхами. Например, если вовремя не пришел любимый человек. Или вы смотрите фильм ужаса. Началом панической атаки может быть физическая нагрузка, после занятий спортом чувствуется естественное учащение сердцебиения, которое могут принять за начало панической атаки. Часто люди отказываются от физической нагрузки, деятельности, которая требует накала эмоций, во избежание неприятных ощущений. А такие действия не помогают выздоровлению.