Бич людей нашего времени – панические атаки: психолог назвала, кто под угрозой, и как с ними совладать

– Расскажите, что такое паническая атака.
– Паническая атака – это сильный эпизод беспокойства, когда организм входит в стадию "борись или беги", несмотря на то, что реальной угрозы нет. У человека учащается сердцебиение, появляется чувство сдавленности в груди, головокружение, ему не хватает воздуха, он задыхается, у него затекают конечности, бывает внезапная потливость или ощущение холода, кажется, что реальность "уплывает" (становится нереальной), человек перестает ощущать себя (деперсонализация). Могут быть ярко выражены лишь несколько из перечисленных симптомов. Все это сопровождается страхом смерти, потери сознания, сумасшествия. Такой приступ беспокойства начинается внезапно и, казалось бы, без очевидной причины. Сначала появляются неприятные физические симптомы, они вселяют страх, все ощущения усиливаются. Пик обычно достигается в течение 10 минут, потом симптоматика проходит.
– Часто люди путают это состояние с инсультом или инфарктом. В чем разница?
– При панической атаке сначала наблюдается блуждающее беспокойство, страх перед возможностью повторения атаки, поэтому, когда появляются первые симптомы, появляется сильное беспокойство. Если у человека бывает инфаркт, то сначала он чувствует сильную пронизывающую боль во всей грудной клетке. Другой симптом – возраст. Паническая атака бывает у подростков или людей около 30 лет. Инфаркт бывает в возрасте 45 лет. Обычно после первой панической атаке люди обращаются к врачам, – их обследуют, если никаких физических расстройств не находят, сообщают, что это паническая атака.
– Как долго длится такое состояние, и что чувствует человек?
– Пик панической атаки достигается примерно в течение 10 минут, а заканчивается это состояние через 30 минут. Общая продолжительность может быть от 5 до 25 мин. После панической атаки человек чувствует усталость. Потом появляется беспокойство, человек боится, что атака повторится, сосредотачивается на своем физическом состоянии. Проверяет давление, пульс, слушает биение сердца, проверяет функцию глотания. Человек старается избегать всего, что может вызвать паническую атаку. Иногда не ходит в те места, и не занимается той деятельностью, которая может вызвать паническую атаку. Люди не управляют автомобилем, избегают закрытых пространств, боятся выходить из дома.
– Что делать, если человек чувствует приближение панической атаки?
– Часто, когда начинается паническая атака, люди ведут себя неправильно: бегут на улицу, открывают окна, ложатся, садятся, начинают глубоко дышать. Такое поведение лишь продлевает приступ. Самое действенное в таком случае - покой, задержать дыхание, замедлить дыхание. Выдох должен быть дольше вдоха. Или используйте технику "квадратного дыхания" – вдохните, считая до 4, задержите дыхание и считайте до 4, потом выдыхайте, считая до 4 и опять пауза – до 4. Повторяйте цикл до полного успокоения. Если вам не нравится число 4, используйте другое подходящее вам.
Часто люди пробуют одно упражнение, не сделают его до конца, принимаются за другое, им кажется, что ничто не работает. Лучше всего пользоваться одним упражнением и техникой, чтобы успокоить тело. Помогает приложение в смартфоне "Спокойно" (Ramu). В нем есть записи техник дыхания, отвлекающие вопросы для улучшения самочувствия.
– Каковы причины панической атаки?
– Есть несколько теорий их возникновения. Одна из них – химический дисбаланс мозга и генетическая предрасположенность. Атаку могут вызвать и реальные причины – стрессовые ситуации (ДТП, смерти, утрата, лишение работы, рождение ребенка, развод), беспокойство, депрессия, изменение рутины, проблемы с физическим здоровьем (сердцем, органами дыхания, щитовидкой) или употребление психоактивных веществ (алкоголя, наркотиков, никотина, кофеина, медикаментов), передозировка. Сильные и неприятные физиологические признаки, например, сердцебиение, неприятные ощущения в области сердца, головокружения, нехватка воздуха, потливость, озноб могут проявляться в течение нескольких дней после употребления веществ.
Панические атаки также связаны с подавлением эмоций и установкой высоких требований к себе, организм устает работать на износ. так иногда бывает у молодых мам, которые нехватку сна компенсируют большим количеством кофе и все стараются сделать сами. Физиологические симптомы во время первой атаки вызывают сильные отрицательные эмоции. Появление мыслей о смерти, потере сознания, сумасшествии пугают и фиксируются в подсознании человека. А после этого человек бдительно следит за собой: как дела с сердцем, как дышится. Иногда такая бдительность также вызывает паническую атаку. Люди говорят, что паническая атака появляется на пустом месте. Однако, может быть, что были какие-то мысли, человек спрашивал у себя: как я себя чувствую? Иногда паническая атака может быть вызвана эмоциями – беспокойством, страхами. Например, если вовремя не пришел любимый человек. Или вы смотрите фильм ужаса. Началом панической атаки может быть физическая нагрузка, после занятий спортом чувствуется естественное учащение сердцебиения, которое могут принять за начало панической атаки. Часто люди отказываются от физической нагрузки, деятельности, которая требует накала эмоций, во избежание неприятных ощущений. А такие действия не помогают выздоровлению.
– Кто попадает в зону риска?
– Паническое расстройство в 2,5 раза чаще бывает у женщин, чем у мужчин. Первые панические атаки обычно случаются в подростковом возрасте, второй критический возраст - 30 лет. Большинство людей признают, что хотя бы раз в жизни у них была паническая атака. Вопрос лишь в том, перерастет ли единичный случай в паническое расстройство, это обусловлено индивидуальными особенностями.
– Передается ли это по наследству?
– Да, есть такая теория, что паническое расстройство может передаваться по наследству. Это подтверждает и опыт работы. Часто клиенты говорят, что так в молодости было у мамы или папы. Или приходится компенсировать братьев/сестер клиента через пару лет.
– Какое лечение назначают? Поддается ли это лечению вообще?
– Есть медикаментозное лечение и психотерапия. Самое действенное средство – когнитивная поведенческая терапия. В более сложных случаях надо сочетать психотерапию с лекарствами. Главное, чтобы человек понял, что цель болезни - не полное избавление от панических атак. В жизни бывают разные ситуации, когда реакция организма "борись или беги" необходима. Цель – научиться справляться с панической атакой, принимать себя с сочувствием, а не осуждать. Бывает, что люди, переживающие панические атаки, начинают себя ненавидеть за слабость и неумение справиться с проблемой.
– Почему растет число людей, сталкивающихся с паническими атаками?
– А может, просто больше людей осмеливается говорить, писать и признавать наличие психологических проблем и болезней. Мы живем в мире, где много вызовов, люди выдвигают слишком много требований к другим и к себе. Мы хотим жить лучше, иметь всего больше, сравниваем себя с другими и иногда идем вразрез с возможностями нашего тела. Большая часть специалистов считает, что появилось больше диагностируемых случаев из-за давления социальных СМИ, из-за поучений, как правильно жить, мы начинаем сравнивать себя не только с соседями, но и с другими людьми. А через социальные сети мы можем чувствовать давление со всего мира, как надо жить, что есть, куда ехать, чем владеть. Другая причина – нехватка сна и несоблюдение режима сна. Также значительно уменьшилась стигма признания психологических проблем, люди не боятся обращаться за помощью.
– Как можно предвосхитить паническую атаку?
– Интересно и то, что люди, которые знают о панической атаке только в теории, могут перепутать ее с инфарктом. Страх смерти намного сильнее и берет верх над разумом. Просвещение общества и его информирование о психических болезнях снижает стигму, человек не боится обращаться за помощью. Главное – не умалять опасности: человек на самом деле сильно страдает.
От генетики и стресса мы не убежим, однако всегда полезно заботиться о своем психическом здоровье. Важно соблюдать режим отдыха, труда и сна (идеально 8 ч. работы, 8 ч. сна и 8 ч. отдыха), оставаться физически активным, не злоупотреблять психоактивными веществами, правильно и регулярно питаться, общаться с приятными людьми, заниматься приятной и осмысленной деятельностью, важна и духовная жизнь. Вместе это все просто, но может быть сложно из-за множества "но"... Но когда начинаются панические атаки, человек вынужден менять свои привычки и лучше это делать не для того, чтобы полностью избежать атак, чтобы только эти атаки не повторились, но под присмотром специалиста, который может углубиться, понять и направить в нужное русло.
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