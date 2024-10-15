2024.10.15 16:42

Библиотека им. Мартинаса Мажвидаса была освещена розовым цветом

 
ru.DELFI.lt
Martyno Mažvydo biblioteka
Martyno Mažvydo biblioteka
ФОТО: madeinvilnius.lt

14 октября Национальную библиотеку им. Мартинаса Мажвидаса была освещена розовым цветом. Так символически отметили Всемирный день борьбы с раком груди, пишет портал madeinvilnius.lt.

„Октябрь - месяц борьбы с раком груди, поэтому это отличная возможность обратить внимание на профилактику и лечение этого заболевания. По этому случаю 14 октября здание библиотеки осветили розовым цветом“, – сообщает компания „Освещение в Вильнюсе“.

Рак груди – самое распространенное онкозаболевание среди женщин. В Литве ежегодно диагностируют 1500 новых случаев заболевания. Чаще всего заболевают женщины старше 50 лет.

Цель Всемирного дня борьбы с раком груди – информирование о профилактике болезни и способах ее лечения.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии