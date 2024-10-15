Библиотека им. Мартинаса Мажвидаса была освещена розовым цветом

„Октябрь - месяц борьбы с раком груди, поэтому это отличная возможность обратить внимание на профилактику и лечение этого заболевания. По этому случаю 14 октября здание библиотеки осветили розовым цветом“, – сообщает компания „Освещение в Вильнюсе“.