Безжалостная ситуация в Литве: в этом году ситуация в два раза хуже

Цифры выросли

По словам Мигле Петроните, главы отдела коммуникаций Продовольственного банка, в настоящее время Паневежский филиал помогает едой 10 500 человек, испытывающих трудности.

Помощь передана 39 организациям Паневежиса и района, всего подразделение поддерживает 149 организаций.

Также раз в два месяца в Паневежисе и районе раздают продовольственную помощь, закупленную Фондом европейской помощи, наиболее нуждающимся. Такую помощь в городе получают 6 047 человек, в районе - 3 367 человек.

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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продовольственной помощью воспользовались 3 776 жителей Паневежиса и 3 273 жителей района.

Очереди за едой

Европейская продовольственная помощь будет раздаваться в Паневежском филиале 2, 3, 4, 5, 8 мая.

По словам представителей Продовольственного банка, число нуждающихся увеличивается, поэтому естественно, что увеличиваются и очереди. Как обычно, в первые дни раздачи помощи всегда самое большое количество людей и большие очереди.

Сотрудники Продовольственного банка признаются, что очень стараются избегать таких очередей, но они все же образуются.

"Мы лично информируем получателей о времени прибытия. Чтобы не образовывались очереди, мы стараемся распределять время, но еда настолько необходима, что многие люди приходят намного раньше, чем указано, поэтому и образуются очереди", — сказала М. Петроните.

Каждый пятый житель - нуждающийся

По словам М. Петроните, в этом году значительно увеличилось количество претендентов на получение поддержки. Количество получателей помощи Продовольственного банка почти на 20 тысяч человек больше, чем в прошлом году. А нуждающихся в стране около 500 тысяч.

"Статистика бедности в Литве безжалостна - беден каждый пятый житель страны. Это около 500 тысяч человек. Последнее исследование Национальной сети по сокращению бедности показало, что у 12 процентов жителей не было денег даже на покупку продуктов питания - одной из важнейших физиологических потребностей человека", - сказала она.

Миссия двухсторонняя

По словам М. Петроните, последнее исследование Министерства сельского хозяйства показывает, что в Литве ежегодно теряется/выбрасывается почти 400 тысяч тонн еды. Хотя домохозяйства выбрасывают больше всего, 21 процент состоит из продовольствия, которое теряет сельское хозяйство, 12 процентов - нереализованные продукты питания, которые утилизируются торговыми сетями.

"Так где взять продукты - источники есть, но здесь очень важно ответственное отношение владельцев продуктов питания (продавцов, производителей). Ведь лучше не выбрасывать, а делиться с нуждающимися. Таким образом, мы способствуем не только социальной помощи людям, но и защищаем окружающую среду - пищевые отходы являются прямой причиной 10% глобальных выбросов, это одна из непосредственных причин изменения климата. При этом для выращивания продуктов питания вкладываются земельные ресурсы, энергия, время и средства. Отходы означают, что все эти ресурсы потрачены впустую. Поэтому миссия Продовольственного банка двухсторонняя — с одной стороны, мы стремимся помочь людям, с другой — уменьшить последствия изменение климата", — сказала М. Петроните.