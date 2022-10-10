Безработица в Литве за месяц снизилась и составила 8,1%

По ее данным, на 1 октября официально находились в поисках работы 142 тыс. человек трудоспособного возраста - на 5,3% ниже, чем месяц назад.

По данным Службы занятости, ситуация на рынке труда двусмысленная - зарегистрированная безработица снижается, но и спрос на рабочую силу снижается, больше людей обращаются в службу.

"Снижение безработицы обусловило более активное по сравнению с августом возвращение людей на рынок труда и всё еще достаточно высокое количество свободных рабочих мест", - сообщила заведующая Отделом наблюдений и анализа Юргита Земблите.

Несмотря на снижение показателей безработицы, мы фиксируем и тревожные сигналы. В Службу занятости в сентябре обратилось на 5,3 тыс. человек больше, чем в августе - 27 тыс. ищущих работу лиц. Снизилось и количество зарегистрированных свободных рабочих мест", - добавила она.

В сентябре работодатели предоставили на 4,8 тыс. рабочих мест меньше, чем в августе - всего 22,6 тыс.