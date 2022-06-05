Беженцы возвращаются в Украину: специальные автобусные рейсы заполнены на месяц вперед

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Беженцы из Украины понемногу покидают Литву: специально организуемые для них рейсы заполнены на месяц вперед.
Karo pabėgėliai
Karo pabėgėliai
© AFP / Scanpix

Неправительственные организации отмечают, что беженцы по-прежнему нуждаются в помощи. Организация "Сильны вместе" уже месяц организует рейсы в Украину с частной компанией Kautra. Автобусы три раза в неделю ездят во Львов. До сих пор они перевезли уже 600 человек.

"Поток регистрирующихся очень большой, автобусы заполнены на месяц вперед. Планируем делать больше рейсов в неделю", – сказал представитель Kautra Юстинас Вадлуга.

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Пока возвращение украинцев организует организация "Сильны вместе".

Министерство транспорта и сообщения указало, что ему известно о такой потребности, "вопрос оказания помощи украинцам обсуждается".

Департамент миграции располагает данными об отъезде 900 украинцев. , В общей сложности в Литве находятся больше 55 000 беженцев из Украины.

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