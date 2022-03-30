Беженцы из Украины в Литве могут бесплатно изучать язык и познакомиться с культурой страны

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Уехавшие из Украины из-за войны преподаватели, учителя, студенты целый год смогут бесплатно посещать курсы литовского языка и культуры в литовских вузах. Такую возможность предоставляет Министерство науки, образования и спорта, выделив на это 416 000 евро.
Ukrainą paliekantys karo pabėgėliai atsisveikina su artimaisiais
Ukrainą paliekantys karo pabėgėliai atsisveikina su artimaisiais
© Domantas Pipas

Согласно пресс-релизу министерства, литовские вузы, научные учреждения, которые планируют организовать курсы языка и культуры для украинцев, до 15 апреля могут подавать заявки в фонд программы по обмену.

Курсы будут проходить с 1 мая по 9 декабря. Их смогут посещать студенты, преподаватели, научные сотрудники, работники системы образования всех уровней из Украины. Участникам курсов должны предоставить возможность совершенствования языковых навыков, ознакомления с литовской литературой, историей Литвы, этнокультурой, экономикой, социальной и политической жизнью.

Курсы должны проводиться контактно. Лишь в исключительных случаях, обусловленных пандемией COVID-19, их можно проводить гибридным способом, организовав полную доступность курсов для обучающихся.

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