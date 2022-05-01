"От имени всех украинцев мы хотим поблагодарить вильнюсцев за тепло, доброту, заботу, ощущение дома и огромную поддержку. В знак благодарности мы собрались на субботник в Веркяйском и Павильнисском парках – это самое малое, что мы можем сделать сейчас. Мы никогда не забудем, как вы приняли нас в свои дома и как много сделали, чтобы наши дети забыли о страхе. Мы безмерно благодарны и желаем, чтобы ваше добро вернулось к вам", – сказала организатор акции Валентина Ожеледа.

Координатор субботника Симона Лайцонайте пригласила для участия в акции и литовцев. Во время субботника люди не только убирали территорию парков, но и завязывали контакты. Надеются, что так украинцы нашли новых друзей в Вильнюсе.

Муниципалитет и дирекция парков предоставили участникам акции перчатки, секаторы, мешки для мусора и другие необходимые вещи.