aA
Беженцы из Украины, которые нашли приют в столице Литвы, 30 апреля провели акцию в знак благодарности Литве. Больше 100 человек участвовали в субботнике, убирали Веркяйский и Павильнисский региональные парки.
Ukrainiečiai tvarkė Vilniaus parkus
Ukrainiečiai tvarkė Vilniaus parkus
© Vilniaus miesto savivaldybė

"От имени всех украинцев мы хотим поблагодарить вильнюсцев за тепло, доброту, заботу, ощущение дома и огромную поддержку. В знак благодарности мы собрались на субботник в Веркяйском и Павильнисском парках – это самое малое, что мы можем сделать сейчас. Мы никогда не забудем, как вы приняли нас в свои дома и как много сделали, чтобы наши дети забыли о страхе. Мы безмерно благодарны и желаем, чтобы ваше добро вернулось к вам", – сказала организатор акции Валентина Ожеледа.

Статьи по теме:
Беженцам придется покинуть жилье: курортные цены им не по карману
Свидетельства из Украины. Молодой человек о реальности: у россиян есть особый план

Координатор субботника Симона Лайцонайте пригласила для участия в акции и литовцев. Во время субботника люди не только убирали территорию парков, но и завязывали контакты. Надеются, что так украинцы нашли новых друзей в Вильнюсе.

Муниципалитет и дирекция парков предоставили участникам акции перчатки, секаторы, мешки для мусора и другие необходимые вещи.

Ukrainiečiai tvarkė Vilniaus parkus
Ukrainiečiai tvarkė Vilniaus parkus
© Vilniaus miesto savivaldybė

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Обвинения в адрес организаторов помощи украинцам: посылки до фронта не доходят?

Организаторов помощи Украине обвиняют в том, что они...

Находящиеся в Паланге украинцы могут остаться без крова

Несколько сот украинцев, которые находятся в Паланге ,...

TOP новостей

Историк оценил планы Вильнюса на 9 мая: может плохо кончиться

Людей, которые 9 мая приедут на кладбища, чтобы почтить...

В Литве отменен режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за пандемии  маски останутся лишь в одном случае

С 1 мая 2022 года в Литве отменяют режим чрезвычайной...

Перемены в энергетике Литвы – включают газопровод с Европой

1 мая 2022 года начинается коммерческая деятельность...

Grigorijus Grigorijaus namai Brovarų rajone Grigorijaus namai Brovarų rajone

Пенсионер, в доме которого жили российские военные: страшно было, когда они выпивали

Григорий из Великой Дымерки (городок под Киевом) прожил...

В парке Вингис отмечают Международный день трудящихся и День матери

Литовская конфедерация профсоюзов 1 мая организует...