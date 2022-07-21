Беженцы из Украины покидают Литву: причина простая

Татьяна из Харькова приехала в Литву месяц назад. "В начале войны ситуация была сложная, было страшно, давила неизвестность. Когда освободили, я поехала домой, чтобы довести до конца дела. Сейчас ситуация не такая и плохая, но в городе еще стреляют", – сказала LNK Татьяна.

Она работает в турагентстве и планирует остаться в Вильнюсе. Количество жителей в Харькове, по ее словам, сократилось на 40%, кафе и магазины не работают.

"Грустно, идешь по парку и видишь, что его обстреляли", – сказала украинка.

Несколько месяцев в Литве живут и Ольга с Присилией. Обе они пережили настоящий кошмар.

"В нашем городе в самом начале стреляли, потом мы 10 дней сидели дома, все время выли сирены, слышались предупреждения. Мы с детьми бегали в подвал. Тогда решили увезти детей", – сказала LNK Ольга.

Присилия сказала, что харьковчане привыкли к обстрелам, но в городе все равно опасно. "Бомбят сильно, особенно по ночам", – сказала она.

Обе женщины хотели бы вернуться в Украину, но до конца войны они останутся в Вильнюсе.

"Военных действий там нет, но время от времени прилетают ракеты. У меня маленькие дети, я бы не хотела, чтобы они это видели", – сказала Ольга.

Присилия сказала, что ей нравятся люди в Литве и красивые места, особенно Старый город.

Согласно статистике, в Литве работу нашли 13 000 беженцев из Украины. Это больше трети трудоспособных беженцев из этой страны, приехавших в Литву.

LNK отмечает, что в течение некоторого времени украинцев в Литву приезжает все меньше.

Директор Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте сказала, что департамент получает по 100-200 новых заявок с просьбой о предоставлении временной защиты, в марте-апреле их было до 2000 в день. "Поток уменьшился", – прибавила она.

Центры регистрации беженцев уже некоторое время не работают. Представители организаций, помогающих украинцам, говорят, что сейчас украинцы чаще ищут не жилье, а возможность вернуться домой.

"Сейчас, кажется, два раза в неделю автобусы Каунас-Львов везут украинцев на родину. Почему поток уменьшился, можно объяснить – интенсивные бои идут на востоке и на юге. Возвращающиеся украинцы поселяются в более спокойных регионах", – сказал представитель организации "Сильны вместе" Гедрюс Гальдикас.

По данным Департамента миграции, легче всего узаконить свое положение украинцам, которые нашли работу.

Сообщается, что из Литвы могли уехать около 5000 украинцев.