Беженцам из Украины в Литве предлагают больше 7000 рабочих мест

Одна из крупных торговых сетей Литвы предлагает украинцам 150 вакансий.

"Кроме того, предлагаем место работы в нашем центре логистики в Каунасе и в центральном офисе в Вильнюсе. Позиции очень разные: как в магазинах, так и в офисе, все зависит от квалификации и возможностей работника", – сказала представитель Lidl Lietuva Лина Скерсите.

По ее словам, несмотря на языковой барьер, эти работники станут полноценными членами коллектива. Сеть выделит каждому работнику по 100 евро.

"Эти люди станут полноценными членами нашей команды, они получат и дополнительные бонусы, такие же, как и у других работников", – сказала Скерсите.

До сих пор больше всего украинцев в Литве работали в сфере транспорта и строительства, а также в сфере обслуживания. Однако беженцам работу предлагают и другие компании.

"Если на сегодняшний день у нас трудоустроено около 25 000, то на самом деле потребности велики, об этом свидетельствуют данные Службы занятости, на сайте СЗ указаны специальности и профессии, в которых нуждается рынок труда. Я думаю, около 25 000 можно трудоустроить с закрытыми глазами", – сказал президент Литовской конфедерации работодателей Данас Арлаускас.

"Сейчас у нас есть предложения 730 компаний, больше 7500 рабочих мест во всей Литве", – сказала директор СЗ Инга Балнаносене.

По ее словам, процедуры трудоустройства значительно облегчены: беженцев из Украины могут трудоустроить так же быстро, как любого жителя Литвы, работать он может начать на следующий день. Предлагают самые разные рабочие места: сфера услуг, общепита, проживания. Есть варианты и для квалифицированных работников, но тут процедуры немного сложнее, нужно признать диплом.

"В сфере дошкольного воспитания, педагогам также регистрируют рабочие места, то же самое в сфере ИТ, больницы приглашают врачей, медсестер", – сказала Балнаносене.

По словам Арлаускаса, несмотря на все происходящее, сейчас больше всего внимания уделяют поиску жилья для беженцев, но закрывают глаза на другие проблемы: занятость детей, питание для семей, транспорт для поездок на работу и с работы.

"Когда находят работу – вопрос детей, школ, опять-таки вопрос питания, если люди живут где-то в гостинице, так подумайте, платят около 10 евро в сутки без питания, тогда встает вопрос: где брать еду?", – сказал он.

Однако, по словам Арлаускаса, со временем эти проблемы должны решиться, а Балнаносене сказала, что компании сейчас предлагают не только вакансии, но и возможность сочетать семейные обязательства и работу.

"Учитывают тот факт, что приезжают мамы с детьми, предлагают гибкий график, услуги по присмотру за детьми, проживание", – прибавила глава СЗ.

Услугами СЗ воспользовались 1400 украинцев, 480 из них уже нашли работу.