Бежавшие от режима в Литву белорусы смогут обращаться за паспортом иностранца в Департамент миграции

"Это очень важная новость. Те, кто боится возвращаться в Беларусь, в панике думают, что придется делать. Но есть такой механизм – оформить паспорт иностранца. И если раньше мы выдавали несколько десятков таких паспортов в год, то теперь их будет намного больше", - рассказала Elta Э. Гудзинскайте.

"Сложно сказать точно, сколько таких белорусов в Литве, но речь идет о нескольких тысячах белорусов, у которых может возникнуть потребность", - добавила она.

Однако глава Департамента миграции отмечает, что паспорт иностранца может быть выдан только тем проживающим в Литве белорусам, которые не могут вернуться в Беларусь по гуманитарным или политическим причинам. Поэтому, по ее словам, Департаменту миграции перед выдачей документов необходимо будет провести дополнительные оценки.

"Нам придется оценивать, потому что паспорт иностранца выдается только тем лицам, которые не могут вернуться в Беларусь и объективно не могут получить паспорт своей страны", - сказала она.