2024.07.25 07:02

Бежавшая от войны Таня полюбила не только цеппелины, но и свою работу: улыбаются даже суровые мужчины

 
Дайва Баронене
ru.DELFI.lt
Tanya Medzata
Tanya Medzata
ФОТО: P. Židonio

Украинка Таня Медзата приехала в Паневежис с двумя детьми 2,5 года назад. За это время она успела своим мастерством завоевать сердца мужчин столицы Аукштайтии. Клиентов у нее столько, что она едва успевает всех обслуживать. Женщина работает барбером: стрижет мужчин, бреет их, формирует бороды.

Едва приехав в город, она пришла в первую парикмахерскую и спросила, где ей искать барбершоп. Затем пошла в указанное место и попросила принять ее на работу. Ее взяли.

Сейчас у Тани новый этап: несколько недель назад она перешла в новый барбершоп, пока она работает в нем одна. Работы так много, что она с трудом нашла время для интервью.

„Мужчины, как и женщины, во все времена хотели выглядеть стильно. Когда есть спрос, есть и предложение“, – сказала Таня, напомнив, что цирюльни существовали и в Античные времена.

„Я не знаю, хотели бы мужчины, чтобы рядом с ними стригли женщин, которые видели бы, как им бреют бороду. Женщина, которой красят волосы, тоже вряд ли хотела бы, чтобы это видел мужчина“, – сказала мастер.

Таня приехала из Волочиска (Хмельницкая область). Этот город меньше Паневежиса. Однако мужчины там, по ее словам, не менее стильные, чем паневежцы.

Таня училась в Украине, а совершенствовала навыки в Польше и Нидерландах.

По ее словам, хороший барбер должен быть художником, творцом.

„Я не училась в художественной школе, но все время рисовала, создавала, – рассказала Таня. – У меня прекрасное воображение, набита рука и, наверное, неплохой вкус“.

„Это, наверное, чувствуют клиенты, которые после первой стрижки, прощаясь говорят „до следующего раза". Через месяц снова приходят“, – рассказала собеседница.

Tanya Medzata

Таня выглядит молодо, но у нее есть совершеннолетний сын и дочь помладше. Оба ее ребенка еще учатся в школе.

Ее дети выучили литовский. Самой ей пока язык дается с трудом, но она старается. С молодыми клиентами говорит по-английски., а с теми, что постарше - по-русски.

„Русский для меня не родной – я с детства говорила по-украински. Правда, языки похожи, поэтому по-русски я могу договориться, но после вторжения России этот язык мне стал неприятен. Не хочется на нем говорить, но приходится“, – признала Таня.

Она сказала, что не могла бы принять клиента, который попросил бы постричь его за 10 минут. И не только потому, что клиентов она принимает строго по записи.

„На каждого я выделяю по часу. Сначала мы обсуждаем, чего он хочет, тогда я предлагаю свой вариант, мы все оговариваем. Я не спешу, создаю стиль“, - сказала Таня.

Во время работы она видит, как меняется и прическа, и лицо человека. Когда мужчины видят результат, они обычно улыбаются, их лица светятся.

Работа ей нравится.

Tanya Medzata

Таня не только стрижет мужчин и бреет их, но также красит волосы и бороды.

Таня рассказала, что приехала в Литву с детьми на своей машине. На этом же автомобиле она ездит и по Литве - к морю, на озера в Утенский край.

„Мне очень нравится литовская природа, поэтому я стараюсь чаще выезжать на природу. Мне нравится Паневежский парк культуры и отдыха, я там провожу много времени“, – сказала она.

Таня заметила, что полюбила даже цеппелины. Однако самым большим открытием для нее стал холодный борщ.

„Не только у нас, но и в других странах известен украинский борщ. Он вкусный, сытный, но горячий. А холодный борщ – ведь тоже борщ, но холодный и очень вкусный!“ – признала она.

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