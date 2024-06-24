Без русского: как учителей в Вильнюс привлекают надбавками, и кто может дополнительно получить 600 евро?

Учебный год закончился, но руководство школ уже готовится к новому.
„Вызовы есть, – сказала директор прогимназии Rytаs Роберта Юоделене об испанском, который с сентября начнут предлагать ученикам. – В нашей школе этот язык начнут преподавать первый раз, у нас будет три группы, это шесть уроков. Самый большой вызов, конечно, учитель“.
Она не скрывала, что учителей испанского ищут по всему городу.
Директор гимназии Vytis Йолита Марцинкявичене сказала, что они боялись долгих поисков учителя.
„Но через знакомых, плюс объявление подавали – и нашелся учитель“, - сказала он“.
Вице-мэр Вильнюса Арунас Шилерис сказал, что учить испанский планируют около 1000 шестиклассников, для этого достаточно найти 15 педагогов.
„По моим данным половина школ их уже нашла“, – сказал вице-мэр.
Юоделене сказала, что они не думали, что будет такой интерес к изучению испанского. Сейчас выясняется, что язык будет преподавать человек, у которого нет педагогического образования.
„Это филолог, он изучал испанский язык, студент последнего курса, мы планируем, что он начнет работать с сентября и окончит учебу“, – заметила она.
Вице-министр науки и образования Игнас Гайджюнас сказал, что муниципалитет должен строить планы, ведь испанский в масштабах всей стране не пользуется популярностью, его до сих пор как второй иностранный выбрали всего 2% школьников.
По словам Шилериса, учителям испанского в течение трех лет будут платить надбавку к зарплате в размере 400 евро „на руки“.
„Если учитель до этого не работал в вильнюсских школах, он получит сверху еще 180 евро „на руки“. Получается пакет в 600 евро сверху“, – сказал вице-мэр.
Планируется, что учитель испанского, работающий на полную ставку, с сентября будет получать 1800 евро. Испанский как второй язык заменит русский.
Гайджюнас сказал, что Вильнюс принял радикальное решение – не будет предлагать русский как второй иностранный. Столица - единственный город, который принял такое решение.
Правда, те, кто уже выбрал русский, продолжат его изучать, но смогут и поменять язык.
Что ждет учителей русского?
„Мы знаем, что нагрузка снижается, им предложили изучать тот же испанский“, – сказала Юоделене.
В национальном масштабе русский по выбору как второй иностранный все еще остается.
„Мы понимаем, что в течение двух лет нельзя принимать такие радикальные решения, ведь это вопрос специалистов, нагрузки“, – сказал Гайджюнас.
По его словам, русский язык естественным образом каждый год выбирает меньшее число учеников, по последним данным, если раньше его выбирали 70%, то сейчас выбирают 50% шестиклассников.