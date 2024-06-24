Без русского: как учителей в Вильнюс привлекают надбавками, и кто может дополнительно получить 600 евро?

Вице-мэр Вильнюса Арунас Шилерис сказал, что учить испанский планируют около 1000 шестиклассников, для этого достаточно найти 15 педагогов.

„Но через знакомых, плюс объявление подавали – и нашелся учитель“, - сказала он“.

Директор гимназии Vytis Йолита Марцинкявичене сказала, что они боялись долгих поисков учителя.

Она не скрывала, что учителей испанского ищут по всему городу.

„Вызовы есть, – сказала директор прогимназии Rytаs Роберта Юоделене об испанском, который с сентября начнут предлагать ученикам. – В нашей школе этот язык начнут преподавать первый раз, у нас будет три группы, это шесть уроков. Самый большой вызов, конечно, учитель“.

Учебный год закончился, но руководство школ уже готовится к новому.

„По моим данным половина школ их уже нашла“, – сказал вице-мэр.

Юоделене сказала, что они не думали, что будет такой интерес к изучению испанского. Сейчас выясняется, что язык будет преподавать человек, у которого нет педагогического образования.

„Это филолог, он изучал испанский язык, студент последнего курса, мы планируем, что он начнет работать с сентября и окончит учебу“, – заметила она.

Вице-министр науки и образования Игнас Гайджюнас сказал, что муниципалитет должен строить планы, ведь испанский в масштабах всей стране не пользуется популярностью, его до сих пор как второй иностранный выбрали всего 2% школьников.