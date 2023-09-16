Без дешевых сигарет и без родителей. Как живут люди на границе с Беларусью после закрытия пунктов пропуска

Что случилось?









18 августа 2023 года закрылись контрольно-пропускные пункты (КПП) “Шумскас” и “Тверячюс” на границе Литвы с Беларусью. Литовские власти обосновывают это решение изменением геополитической ситуации и угрозой национальной безопасности со стороны Беларуси, а также борьбой с контрабандой.









Сейчас на литовско-белорусской границе действуют четыре КПП из шести: Райгардас, Лаворишкес, Медининкай, Шальчининкай. МВД Литвы предлагало ограничить движение еще на двух переходах. В случае провокаций со стороны Беларуси граница будет закрыта полностью.