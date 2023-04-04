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Парламент во время обсуждения большинством голосов отклонил поправки, в которых предлагалось не ограничивать сроки полномочий руководителей акционерных компаний, государственных и муниципальных предприятий. Правда, пока поправки отменили с возможностью передать их на доработку.
Seimas
Seimas
© ELTA / Dainius Labutis

Инициативу не ограничивать сроки полномочий поддержали 49 депутатов, 27 были против, а 40 воздержались.

Поправки единогласно не поддержали правящий Союз свободы и оппозиционная Партия труда.

В других фракциях мнения разделились.

Правда, больше всего голосовавших за поправки было среди консерваторов.

Отрицательно эти поправки оценил и президент Литвы Гитанас Науседа. Он считает, что такой порядок можно принять только если провести исследование, которое покажет, как скажется новый порядок. Без такой оценки, считает президент, нет оснований предполагать, что неограниченный срок полномочий может способствовать эффективности и не вызвать никаких рисков.

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