Инициативу не ограничивать сроки полномочий поддержали 49 депутатов, 27 были против, а 40 воздержались.
Поправки единогласно не поддержали правящий Союз свободы и оппозиционная Партия труда.
В других фракциях мнения разделились.
Правда, больше всего голосовавших за поправки было среди консерваторов.
Отрицательно эти поправки оценил и президент Литвы Гитанас Науседа. Он считает, что такой порядок можно принять только если провести исследование, которое покажет, как скажется новый порядок. Без такой оценки, считает президент, нет оснований предполагать, что неограниченный срок полномочий может способствовать эффективности и не вызвать никаких рисков.
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