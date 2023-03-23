Беспорядки у здания муниципалитета Вильнюсского района: блокировали перевозку пакетов с бюллетенями

Об этой ситуации Радушис сообщил в фейсбуке.

"Вчера на заседании избирательной комиссии муниципалитета Вильнюсского района было решено не пересчитывать голоса. Сегодня комиссия Вильнюсского района должна была перевезти мешки с бюллетенями в ГИК. администрация Вильнюсского района блокировала процесс", - писал он.

Delfi связался с председателем избиркома Вильнюсского района Яниной Гируцкой, однако она не захотела ничего комментировать.

"Пока ничего не происходит, работаем спокойно, общаемся", - сказала она. На вопрос, действительно ли не дают вывезти бюллетени, она сказал, что такого пока нет, но подчеркнула, что "ведут переговоры".

Радушис сказал Delfi, что четверг – последний день перевозки мешков с бюллетенями в ГИК.

Член комиссии сказал, что транспорт, на котором должны везти бюллетени - муниципальный, а водителю автобуса указали не предоставлять услугу.

Пресс-секретарь ГИК Индре Раманавичене сказала Delfi, что в четверг утром Гируцка сообщила им об определенных проблемах с перевозкой бюллетеней и других документов в ГИК.

"Это нормальный процесс организации голосования, все муниципалитеты вчера и сегодня везут документы, муниципалитеты выделяют для этого транспорт, обеспечивают безопасность документов при перевозке. Это первый случай, когда муниципалитет чинил препятствия", - сказала она.

По словам Раманавичене, по последним данным, о перевозке уже договорились, транспорт сопровождает полиция.

Напомним, что лидер Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей Вальдемар Томашевский сказал после второго тура выборов мэра, что выборы в Вильнюсском районе нельзя назвать свободными. Политик говорил о нарушениях. Партия обжаловала результаты выборов.