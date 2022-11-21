Бесплатный общественный транспорт для некоторых жителей столицы: кого это коснется

"Зарплаты работников социальной сферы и культуры не очень конкуренты. Мы надеемся, что годовой проездной на общественный транспорт станет дополнительной мотивацией не только для уже работающих сотрудников, но и привлечет новых специалистов", – сказал заместитель мэра Вильнюса Томас Гульбинас.

Работники учреждений, предоставляющих социальные услуги, которые принадлежат и/или частично принадлежат Вильнюсскому самоуправлению и муниципальному предприятию Vilniaus miesto būstas, смогут пользоваться бесплатным общественным транспортом во все дни недели и в праздники, а также при предоставлении услуг поддержки на дому и при выезде на встречи с получателями социальных услуг.

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Билет на 12 месяцев также получат работники бюджетных и общественных учреждений культуры, подчиненных Вильнюсскому городскому самоуправлению, оркестранты камерного оркестра Святого Христофора и хористы хора Jauna muzika.

В настоящее время педагогический персонал, работающий в учебных заведениях Вильнюса, и персонал больниц поддерживающего лечения и опеки уже пользуются бесплатным общественным транспортом, напоминают в сообщении.