Бесплатные трансляции Олимпиады на Белом мосту: будут разыгрываться призы

Место в самом центре столицы было выбрано не только из-за удобного транспортного сообщения, но и из-за большого количества местных жителей и гостей города, которые ведут активный образ жизни и с удовольствием проводят там время.

Фан-зона будет открыта каждый день, там будут транслировать Олимпийские игры. Кроме того, посетители смогут поучаствовать в спортивных мероприятиях, конкурсах, посмотреть интервью с олимпийцами и жителями Парижа, узнать больше об олимпийских видах спорта, таких как гребля, современное пятиборье, баскетбол, волейбол, легкая атлетика, борьба и многое другое. Церемония открытия Летних Олимпийских игр состоится в эту пятницу.

