2024.07.25 11:55

Бесплатные трансляции Олимпиады на Белом мосту: будут разыгрываться призы

 
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Фан-зона
Фан-зона
ФОТО: LTeam

С 26 июля по 11 августа любители спорта будут жить Олимпийскими играми, а для тех, кто хочет почувствовать особый дух единения, Национальный олимпийский комитет Литвы приглашает посмотреть за событиями из Парижа на самом большом экране в Вильнюсе, на Белом мосту, где будет организована официальная фан-зона Lteam, пишет портал madeinvilnius.

Место в самом центре столицы было выбрано не только из-за удобного транспортного сообщения, но и из-за большого количества местных жителей и гостей города, которые ведут активный образ жизни и с удовольствием проводят там время.

Фан-зона будет открыта каждый день, там будут транслировать Олимпийские игры. Кроме того, посетители смогут поучаствовать в спортивных мероприятиях, конкурсах, посмотреть интервью с олимпийцами и жителями Парижа, узнать больше об олимпийских видах спорта, таких как гребля, современное пятиборье, баскетбол, волейбол, легкая атлетика, борьба и многое другое. Церемония открытия Летних Олимпийских игр состоится в эту пятницу.

26 июля в 20.30 начнется трансляция церемонии открытия под открытым небом. В этом году в Париже она будет уникальной - впервые она пройдет за пределами стадиона, а делегации спортсменов будут перевозить на лодках по реке Сене. Олимпийский огонь будет зажжен на площади Трокадеро.

Образовательные и развлекательные мероприятия

После официального старта Олимпийских игр в субботу утром в фан-зоне начнется активная деятельность. Каждый день будут организованы Спортивные фан-игры Nike&Sportland: тренировки, спортивные презентации, неформальные дискуссии и видеоролики о каждом виде спорта, представленном литовскими олимпийцами на большом экране.

Дополнительную информацию можно будет найти на страницах LTeam в социальных сетях.

„Открытие Олимпийских игр состоится в эту пятницу, поэтому мы приглашаем всех жителей и гостей Вильнюса поддержать литовских спортсменов и вместе посмотреть их выступления в фан-зоне на Белом мосту. Там же пройдут специальные игры Nike и Sportland, где можно будет проверить свои спортивные знания и выиграть призы“, - сказала Милда Монставичюте, представитель Nike в Литве.

Организаторы фан-зоны LTeam - Национальный олимпийский комитет Литвы и муниципалитет города Вильнюса - предоставят места для ограниченного количества людей, поэтому вы можете принести свою подушку, плед или стул. Все мероприятия фан-зоны LTeam будут бесплатными.

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