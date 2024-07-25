Бесплатные трансляции Олимпиады на Белом мосту: будут разыгрываться призы

Место в самом центре столицы было выбрано не только из-за удобного транспортного сообщения, но и из-за большого количества местных жителей и гостей города, которые ведут активный образ жизни и с удовольствием проводят там время.
Фан-зона будет открыта каждый день, там будут транслировать Олимпийские игры. Кроме того, посетители смогут поучаствовать в спортивных мероприятиях, конкурсах, посмотреть интервью с олимпийцами и жителями Парижа, узнать больше об олимпийских видах спорта, таких как гребля, современное пятиборье, баскетбол, волейбол, легкая атлетика, борьба и многое другое. Церемония открытия Летних Олимпийских игр состоится в эту пятницу.
26 июля в 20.30 начнется трансляция церемонии открытия под открытым небом. В этом году в Париже она будет уникальной - впервые она пройдет за пределами стадиона, а делегации спортсменов будут перевозить на лодках по реке Сене. Олимпийский огонь будет зажжен на площади Трокадеро.
Образовательные и развлекательные мероприятия
После официального старта Олимпийских игр в субботу утром в фан-зоне начнется активная деятельность. Каждый день будут организованы Спортивные фан-игры Nike&Sportland: тренировки, спортивные презентации, неформальные дискуссии и видеоролики о каждом виде спорта, представленном литовскими олимпийцами на большом экране.
Дополнительную информацию можно будет найти на страницах LTeam в социальных сетях.
„Открытие Олимпийских игр состоится в эту пятницу, поэтому мы приглашаем всех жителей и гостей Вильнюса поддержать литовских спортсменов и вместе посмотреть их выступления в фан-зоне на Белом мосту. Там же пройдут специальные игры Nike и Sportland, где можно будет проверить свои спортивные знания и выиграть призы“, - сказала Милда Монставичюте, представитель Nike в Литве.
Организаторы фан-зоны LTeam - Национальный олимпийский комитет Литвы и муниципалитет города Вильнюса - предоставят места для ограниченного количества людей, поэтому вы можете принести свою подушку, плед или стул. Все мероприятия фан-зоны LTeam будут бесплатными.