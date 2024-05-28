Бесплатные тесты на меланому в крупных городах Литвы

Специалисты напоминают, что риск развития рака кожи можно снизить, заметив изменения кожи и обратившись или пройдя профилактический осмотр у дерматовенеролога. Указано, что раннее выявление злокачественного образования и своевременная диагностика заболевания позволяют успешно его вылечить и повысить вероятность выживания.

Отмечается также, что профилактика рака кожи начинается с защиты от солнца, избегания факторов риска и профилактического осмотра родинок у дерматовенеролога, который врачи рекомендуют проходить один раз в год или раз в два года.