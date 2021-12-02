Компания Grinda отвечает за порядок в столице Литвы. Чтобы было кому работать, руководство компании ответственно относится к состоянию здоровья работников. В компании привиты 93% работников. Было решено проверить их на наличие антител.

"Мы видим, что приближается то время, когда количество антител уменьшается. Мы решили организовать проверку", – сказал LNK представитель Grindа Эгидиюс Степонавичюс.

Результаты тестов помогут определиться с вакцинацией бустерной дозой. Тесты на антитела работники в удобное время сдают в компании Grindа.

Со среды жители могут сдать эти тесты бесплатно.

Такие тесты бесплатно можно сдать в вильнюсской Анаткальнисской поликлинике, сообщила LNK ее представитель Раймонда Кунгите.

Бесплатно тест на антитела могут сдать только привитые жители.

Несмотря на то, что действует новый порядок с 1 декабря, получить услугу могут пока не все желающие.

В Паневежисе жители с 8 ч. 1 декабря звонили и ждали у поликлиники, но все было напрасно.

"Нам звонили, были и те, кто пришел сам, спрашивали о бесплатных тестах. Однако у нашей поликлиники нет возможности предоставлять такие услуги, у нас нет лаборатории", – сказала представитель поликлиники Аурелия Петронене.

Минздрав на своем сайте представил список мест, где можно бесплатно сдать тест на антитела.

"Среда был первый день, этот список активно пополняется. Учреждения не обязаны предоставлять такую услугу", – сказала LNK представитель Минздрава Моника Гирдвайните.

Некоторые учреждения просто-напросто не успели подготовиться.

"Надо разработать внутренние правила, поскольку семейные врачи должны проверять, привит ли человек обеими вакцинами не меньше 120 дней назад. "Если нет, то мы не сможем сделать тест бесплатно", – сказал президент Литовского союза врачей-руководителей Кястутис Штарас.

Глава Минздрава Арунас Дулькис в среду сказал, что все должно наладиться.

"Важно знать, что такая возможность есть. Если вы привиты и не знаете, можете ли прививаться бустерной дозой, то один раз можно сдать тест бесплатно", – сказал министр.

Не исключено, что будет много желающих сдать тест бесплатно, поэтому будут очереди.

Но, например, глава Центральной поликлиники сказал, что всех желающих сразу не примут, поскольку количество мест ограничено.

"Мы должны будем отчитаться перед Минздравом. Минздрав должен компенсировать эти расходы", – сказал Штарас.

А как анализировать полученный результат?

"Эксперты не представили конкретные данные о том, какое количество антител достаточное. Они либо есть, либо их нет. Если нет – иммунитета нет", – сказала заведующая Шешкинской поликлиники Даля Куосене.

Если результат теста положительный, то действие "паспорта возможностей" продлевается на два месяца. Без этого теста и третьей прививки "паспорт возможностей" действует всего 7 месяцев.