"Бесплатные" пакеты для сортировки отходов уже включены в тариф: что ждет жителей, которые не будут соблюдать порядок

С 1 января 2024 г. в Вильнюсе меняется порядок сортировки отходов – жителям придется сортировать не только пластик, стекло и бумагу, но и пищевые отходы. На этой неделе вильнюсцам начали бесплатно раздавать одноразовые оранжевые пакеты и многоразовые емкости.
Жителям придется собирать пищевые отходы в оранжевые пакеты, а потом выбрасывать эти пакеты в контейнер с общими отходами. Позже эти отходы будут отделять от других и компостировать, пакеты будут перерабатывать.
Вильнюсский муниципалитет указал Delfi, что многоразовых емкостей хватит на всех жителей города (281 000 хозяйств). Комплекты пакетов будут раздавать весь 2024 год. Одного рулона домашнему хозяйству должно хватить на 3 месяца.
"Раздача емкостей и пакетов дополнительно стоить не будет. Один комплект пакетов стоит 0,57 евро (с НДС), расходы уже включены в тариф на вывоз мусора. Емкость стоит 1,96 евро (с НДС), 85% этой суммы погасило государство, остальную часть финансировал муниципалитет", – указали представители муниципалитета.
Общая стоимость приобретения емкостей и пакетов – около 1,37 млн. евро (с НДС).
С 2024 года в Вильнюсе дорожает услуга по вывозу мусора.
В этом году владельцы жилья площадью 60 кв. м платили за вывоз мусора 46 евро, в следующем плата составит 58 евро.
"Повышение платы зависит от целого ряда факторов: повышение платы за услуги свалок, повышение налога на деятельность, расширение площадок по приему крупногабаритного мусора и др.", – указал муниципалитет.
На вопрос, какие санкции ждут жителей, которые не будут сортировать отходы и не будут пользоваться оранжевыми пакетами, муниципалитет указал, что никакие санкции не предусмотрены, но "по законам жители обязаны сортировать отходы и не смешивать их между собой".
Емкости и оранжевые пакеты сейчас можно получить в муниципалитете, во всех староствах и на площадках, где принимают крупногабаритный мусор.
Глава компании Žiedinė ekonomika Домантас Трацявичюс сказал, что он убежден - идея муниципалитета пользы не принесет.
По его словам, есть страны, которые уже применяли такие меры, но сейчас отказываются от них.
"Это неэффективный способ сбора пищевых отходов. Такие меры принимались в Норвегии и Швеции, но сейчас эти страны отказываются от такого порядка", – сказал он Delfi.
По его словам, опыт скандинавских стран показал, что система пакетов позволяет собрать 20-30 кг пищевых отходов с одного домашнего хозяйства в год, а это немного. Кроме того, такой способ сбора не позволяет оценить качество сортировки отходов.
Эксперт заметил, что лучше результат фиксируется там, где за правильную сортировку отходов жителям снижают тариф на вывоз мусора.
По словам Трацявичюса, ввести такую систему легко для жителей частных домов и коттеджей. Сложнее внедрить такой порядок в спальных районах, но в мире уже есть примеры.
"Один из способов - система карт идентификации домашнего хозяйства, которая фиксирует, сколько раз жители открывают контейнеры, – сказал собеседник.