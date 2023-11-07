Бесплатная фотосессия для иностранцев в честь дня рождения International House Vilnius

11 ноября International House Vilnius предлагает уникальную возможность - совершенно бесплатно сфотографироваться у известного вильнюсского уличного фотографа Винцаса Алесюса.
"Позировать можно в одиночестве, с любимым человеком, с друзьями или даже со своим питомцем, выбор полностью за вами", - говорится на сайте организации.
Фотографии будут высланы всем участникам фотосессии.
Для участия нужна регистрация.
Организаторы предупреждают, что, регистрируясь на фотосессию, вы даете согласие на использование фотографий организацией International House Vilnius.