Бесплатная фотосессия для иностранцев в честь дня рождения International House Vilnius

 
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ФОТО: ELTA / Jonas Balčiūnas

В честь дня рождения International House Vilnius, все желающие иностранные жители Вильнюса приглашаются на бесплатную персональную фотосессию, которая поможет сохранить воспоминания о Вильнюсе.

11 ноября International House Vilnius предлагает уникальную возможность - совершенно бесплатно сфотографироваться у известного вильнюсского уличного фотографа Винцаса Алесюса.

"Позировать можно в одиночестве, с любимым человеком, с друзьями или даже со своим питомцем, выбор полностью за вами", - говорится на сайте организации.

Фотографии будут высланы всем участникам фотосессии.

Для участия нужна регистрация.

Организаторы предупреждают, что, регистрируясь на фотосессию, вы даете согласие на использование фотографий организацией International House Vilnius.

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