"Мы хотим, чтобы Вильнюс стал дружелюбнее как для жителей, так и для персонала нашей компании. Использование технологий - один из способов достижения качества услуги – можно быстро зафиксировать свалки, переполненные контейнеры и реагировать на ситуацию. Мы видим, что технологические решения способствуют повышению качества не только в нашей сфере, но и в сфере водопровода, энергетики", – сказал вице-мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.
С начала этого года беспилотники вылетают два раза в день - утром и после обеда. Они следят за ситуацией около контейнеров, собирают данные, анализируют их. Сейчас эту технологию используют в Шнипишкес, Лаздинай, Науяместисе и Вилкпеде. Вскоре начнут отслеживать площадки в Ерузале, Балтупяй, Фабийонишкес.
В этом году беспилотники помогли зафиксировать почти 8000 нарушений порядка утилизации мусора. В 3 раза чаще фиксировали выбрасывание неподходящего мусора, чем неправильную парковку у контейнеров. Полученные данные не только помогают выявить проблемные адреса, но и планировать свои действия, следить за динамикой нарушений.
Для контроля в Вильнюсе используют и 69 видеокамер около контейнеров. Видео с нарушителями VASA передает отделу общественного порядка Вильнюсского муниципалитета. За то, что жители оставляют мусор в неположенных местах, грозит штраф в размере 600 евро.
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