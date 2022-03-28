Бернардинское кладбище покрылось синим ковром - зацвели пролески

Эти весенние луковичные цветут с марта по апрель. Цветы буквально заполонили большую часть кладбища, поэтому во время их цветения оно превращается в "синее море".

Бернардинское кладбище в Вильнюсе действует с 1810 года и является местом погребения известных деятелей культуры, литературы, общественных деятелей и др. С 1969 г. это кладбище объявлено историческим памятником регионального значения.