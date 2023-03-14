Бенкунскас надеется победить на столичных выборах: Вильнюс в принципе город правых, верю в разумное решение жителей

"Надеюсь, что в воскресенье, после второго тура, воля вильнюсцев будет благоволить ко мне и я стану мэром города Вильнюса", — заявил журналистам В. Бенкунскас во время досрочного голосования во вторник.

"Вильнюс, в принципе, город правых — и выборы в Сейм, и выборы в органы местного самоуправления свидетельствуют о том, что вильнюсцы действительно ответственно выбирают своих представителей в городское самоуправление. И я верю в их разумное решение", — сказал он.

На вопрос, в чем он видит свои преимущества перед конкурентом Артурасом Зуокасом, В. Бенкунскас ответил, что не оглядывается на прошлое и, в отличие от экс-мэра, стремится к благополучию вильнюсцев, а не к своему личному.

"Я никогда не был мэром, я не был мэром три срока. Я последовательно работал в городском совете на протяжении 12 лет, в течение шести с половиной занимаю должность вице-мэра и имею четкое представление о том, как руководить городом, что нужно сделать, чтобы вильнюсцам стало комфортнее жить в Вильнюсе", – пояснил В. Бенкунскас.

"Говорю, что пришло время Вильнюсу иметь мэра, который будет сосредоточен не на своих личных рекламных акциях, а на той работе, которую необходимо сделать для вильнюсцев", – добавил он.

Во вторник в 34 литовских самоуправлениях начинается досрочное голосование во втором туре муниципальных выборов. Как сообщила Главная избирательная комиссия (ГИК), избирателям, которые по различным причинам не смогут принять участие в голосовании 19 марта, предлагается воспользоваться возможностью проголосовать досрочно.