Белый Mini наводит страх на жителей Вильнюса: люди в ужасе

Жители регулярно делятся видео превышающих скорость автомобилей. Ранее сообщали о двух BMW, водители которых опасно перестраивались на большой скорости на проспекте Пилайтес.
В последнее время чаще пишут о белом Mini, пассажир которого фиксирует опасные маневры водителя.
На видео видно, что молодые люди ездят не только по Западной объездной дороге, но и по ул. Т.Нарбуто, Осло. Чтобы объехать спокойно движущиеся машины, водитель, создавая аварийные ситуации, залезает на своем авто в небольшие зазоры между машинами, не соблюдает безопасное расстояние, а иногда ездит в городе на скорости 200 км/ч.
Такие видео вызвали возмущение у жителей, а некоторые даже писали, что из-за таких нарушений могут погибнуть люди.
Delfi связался с Департаментом полиции. Его представитель Витаутас Грашис сказал, что о таких маневрах полиции известно, но наказать водителя пока не могут, поскольку неизвестны номера машины.
Правда, Грашис сказал, что эти записи просматривает виртуальный патруль, который предупреждает людей, размещающих видео, об ответственности.
„Если у кого-ро из жителей есть видео, на котором запечатлен этот автомобиль, просим поделиться ими с полицией, чтобы пресечь несчастье“, – сказал Грашис.
За хулиганское вождение грозит штраф в размере 170-230 евро, а если целью было хулиганство - 450-550 евро. Кроме того, водитель будет лишен прав на 3-6 месяцев или на 1-2 года.