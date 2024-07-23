Белый Mini наводит страх на жителей Вильнюса: люди в ужасе

На видео видно, что молодые люди ездят не только по Западной объездной дороге, но и по ул. Т.Нарбуто, Осло. Чтобы объехать спокойно движущиеся машины, водитель, создавая аварийные ситуации, залезает на своем авто в небольшие зазоры между машинами, не соблюдает безопасное расстояние, а иногда ездит в городе на скорости 200 км/ч.