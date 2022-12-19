Белым сочельник будет навряд ли: новая неделя принесет дождь и потепление

Во вторник прогнозируют резкие перемены. Придет мощный атлантический циклон, который принесет влажную и теплую погоду. Теплый атмосферный фронт придет в Литву уже во вторник ночью. Осадки сначала пойдут на взморье, а к утру распространятся по всей территории страны. Сначала будет идти снег, но вскоре ему на смену придет дождь. Температура будет отрицательной, поэтому дождь будет ледяным, ожидается гололед. Ночью будет 5–10, у моря 1–4 градуса мороза.

Во вторник днем повсюду прогнозируют дожди, местами туман. Ледяной дождь прогнозируют на востоке страны. Дороги будут скользкими. Днем будет 0–5 градусов тепла.

В среду Литва останется под воздействием теплого циклона. Во многих районах время от времени будут идти дожди. Местами туман и гололед. И ночью и днем будет 0–5 градусов тепла.

В четверг севернее Литвы пройдет еще один небольшой циклон. который принесет новую порцию осадков. Ночью интенсивные осадки прогнозируют по всей стране, днем - в основном на северо-западе. О ночью и днем будет идти дождь, но местами возможен мокрый снег. Ночью будет 0–5 градусов тепла, а днем 1–6 градусов тепла.

В пятницу погода почти не изменится. Снова прогнозируют осадки, в основном дождь. Ночью будет 0–5, днем – 1–6 градусов тепла. По нынешним данным, в праздничные выходные ждет переменчивая погода.

В субботу будет тепло и дождливо.

В воскресенье похолодает, возможен небольшой снег.