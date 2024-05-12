"Белые перчатки": поступило свыше 80 сообщений о возможных нарушениях

Как сообщается в пресс-релизе организации "Белые перчатки", наблюдатели уже посетили более 120 участков в трети муниципалитетов Литвы, однако серьезных нарушений не зафиксировали.

По данным "Белых перчаток", на основании сообщений от наблюдателей, предположительно ненадлежащая опечатка урн для голосования фиксируется в каждом пятом из проверенных участков, однако, несмотря на это, таких случаев почти наполовину меньше, чем на прошлогодних выборах мэров и в муниципальные советы.