2024.05.12 17:07

"Белые перчатки": поступило свыше 80 сообщений о возможных нарушениях

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas
В воскресенье во время голосования на президентских выборах и референдуме о гражданстве "Белые перчатки" получили свыше 80 сообщений о возможных нарушениях.

Как сообщается в пресс-релизе организации "Белые перчатки", наблюдатели уже посетили более 120 участков в трети муниципалитетов Литвы, однако серьезных нарушений не зафиксировали.

По данным "Белых перчаток", на основании сообщений от наблюдателей, предположительно ненадлежащая опечатка урн для голосования фиксируется в каждом пятом из проверенных участков, однако, несмотря на это, таких случаев почти наполовину меньше, чем на прошлогодних выборах мэров и в муниципальные советы.

Следует также отметить, что в день выборов фиксируются отдельные случаи, когда комиссии допускают и другие нарушения: не допускают к голосованию избирателя, зарегистрированного на другом участке, не используют черные листы, призванные обеспечить защиту данных, не обеспечивают тайну голосования, необоснованно допуская в кабину для голосования более чем одного избирателя.

Утром в день выборов в "Белые перчатки" также поступило несколько сообщений о возможной невыдаче избирателям бюллетеней для голосования на референдуме, одно из которых было связано с проблемами с голосованием в воскресенье, а другие — с голосованием на дому. Организация передала информацию в Главизбирком.

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