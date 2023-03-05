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Организация "Белые перчатки" (Baltosios pirštinės) сообщает, что до 19 час. зафиксировано 323 возможных нарушения на выборах.
"Белые перчатки": до 19 часов зафиксировано 323 возможных нарушения на выборах
© ELTA / Dainius Labutis

Как говорится в пресс-релизе "Белых перчаток", 189 случаев зафиксировали независимые наблюдатели, 134 сообщения поступило от жителей.

"День выборов подходит к концу, тенденции остаются прежними: большую часть сообщений, поступивших от жителей, составляют сообщения о возможных нарушениях политической рекламы в период действия запрета на предвыборную агитацию, тогда как в сообщениях наблюдателей преобладают сообщения о ненадлежащей работе комиссий избирательных участков – плохо опломбированные урны, неиспользуемые черные листы, предназначенные для обеспечения защиты данных и другие ошибки в работе комиссий", - говорится в сообщении.

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Выборы в Литве завершились: идет подсчет результатов

Наблюдатели "Белых перчаток" утверждают, что в Шальчининкском районе сообщили о том, в одном участке были зарегистрированы бюллетени без печатей, а в Вильнюсе – о возможной незаконной подвозке избирателей, что может означать случай подкупа голосов.

Организация сообщает, что повышенное внимание организации будет уделено участкам, где были зафиксированы возможные нарушения, и на них уже направлены волонтеры для наблюдения за процедурой подсчета голосов. Всего за подсчетом голосов будут следить примерно на 50 участках по всей Литве, уделяя особое внимание проблемным местностям, особенно в Вильнюсском регионе.

Как сообщают "Белые перчатки", за выборами муниципальных советов и мэров наблюдают в общей сложности почти 300 наблюдателей, которые до 19 час. посетили и проверили около 400 избирательных участков по всей Литве.

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