Белорусы в Вильнюсе отметили День свободы

На Лукишкской площади была размещена ​​выставка фотографий о белорусском батальоне в Литовской армии в 1918-1923 гг. и войне в Украине.

В ходе праздничного митинга ко Дню независимости Беларуси собравшиеся также зажгли свечи у мемориала "Стражи Света " жертвам режима Лукашенко и белорусским героям добровольцам возле посольства Беларуси, а затем прошли маршем к реформатской церкви, где состоялся концерт Свободного хора.

В праздничном митинге приняли участие глава Рады Народной Республики Беларусь Ивонка Сурвилла, лидер белорусских демократических сил Светлана Тихановская, а также депутат Сейма Кястутис Вилкаускас и другие.