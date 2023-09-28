Белорусы в Литве основали клуб, Союз стрелков уже прекратил с ним сотрудничество

"Мы хотим сказать, что в помещении ЛА такого мероприятия не будет. Разрешение на его проведение никто не выдавал", – сказал LNK представитель ЛА Юргис Норвайша.

Клуб "Литвины" сообщает, что в эти выходные организует мероприятие в помещении Литовской армии, в Доме офицеров. Пишет, что там состоится день открытых дверей.

С этой организацией сотрудничал и Литовский союз стрелков, но сейчас сотрудничество прекращено.

"Чем мы занимаемся? Есть разные направления нашей деятельности, начиная с социальных, культурных и исторических проектов, включая подготовку людей, обучению на случай военных конфликтов", – сказал LNK глава клуба Сергей Шалыгин.

Клуб "Литвины" охарактеризовал себя как союз живущих в Литве белорусов. Сообщается, что он организует военные тактические учения и курсы по самообороне, физподготовке, обучает обращению с оружием и т.д. На униформе членов клуба – Погоня ("Витис"), это символ клуба. Такая военизированная организация белорусов в Литве действует уже год, ее основали в сентябре 2022 года.

Власти об этой организации знают. По их словам, в нее входят несколько десятков человек.

"Это у них надо спрашивать, но факт тот, что они, видимо, думают о покинутых домах", – сказал глава парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Лауринас Кащюнас.

"Нет, свержение режима - это дело общества, а не какой-то военизированной организации. Понятно, мы этого желаем и хотим вернуться в Беларусь, но перед собой такую цель не ставим", – сказал глава клуба "Литвины".

В конце прошлого года парламент Литвы по инициативе Кащюнаса запретил россиянам и белорусам владеть оружием. Но члены группы "Литвины" в социальных сетях демонстрируют, что учатся стрельбе.

"Наше оружие резиновое, пластмассовое. У нас нет боевого оружия", – заверил Шалыгин.