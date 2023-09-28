Белорусы в Литве основали клуб, Союз стрелков уже прекратил с ним сотрудничество

Клуб "Литвины" охарактеризовал себя как союз живущих в Литве белорусов. Сообщается, что он организует военные тактические учения и курсы по самообороне, физподготовке, обучает обращению с оружием и т.д. На униформе членов клуба – Погоня ("Витис"), это символ клуба. Такая военизированная организация белорусов в Литве действует уже год, ее основали в сентябре 2022 года.
"Чем мы занимаемся? Есть разные направления нашей деятельности, начиная с социальных, культурных и исторических проектов, включая подготовку людей, обучению на случай военных конфликтов", – сказал LNK глава клуба Сергей Шалыгин.
С этой организацией сотрудничал и Литовский союз стрелков, но сейчас сотрудничество прекращено.
Клуб "Литвины" сообщает, что в эти выходные организует мероприятие в помещении Литовской армии, в Доме офицеров. Пишет, что там состоится день открытых дверей.
"Мы хотим сказать, что в помещении ЛА такого мероприятия не будет. Разрешение на его проведение никто не выдавал", – сказал LNK представитель ЛА Юргис Норвайша.
Власти об этой организации знают. По их словам, в нее входят несколько десятков человек.
"Это у них надо спрашивать, но факт тот, что они, видимо, думают о покинутых домах", – сказал глава парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Лауринас Кащюнас.
"Нет, свержение режима - это дело общества, а не какой-то военизированной организации. Понятно, мы этого желаем и хотим вернуться в Беларусь, но перед собой такую цель не ставим", – сказал глава клуба "Литвины".
В конце прошлого года парламент Литвы по инициативе Кащюнаса запретил россиянам и белорусам владеть оружием. Но члены группы "Литвины" в социальных сетях демонстрируют, что учатся стрельбе.
"Наше оружие резиновое, пластмассовое. У нас нет боевого оружия", – заверил Шалыгин.
Кащюнас сказал, что тренироваться с ненастоящим оружием людям не запретишь. Он заметил, что Литва контролирует этот процесс, эта организация угрозы нацбезопасности Литвы не представляет. Депутат прибавил, что у живущих в Литве россиян подобной организации нет.
"Я в этом уверен", – сказал LNK Кащюнас.
В Литве сейчас проживает 60 000 белорусов, это больше, чем жителей в Алитусе.
Президент Литвы Гитанас Науседа призывает остановить прибытие белорусов в нашу страну, но и консерваторы и лидер белорусских эмигрантов Светлана Тихановская выступают против этого.