Белорусы протестовали в Вильнюсе против поддержки минским режимом России

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Несколько сотен белорусов в Вильнюсе протестовали против поддержки минским режимом России, которая на этой неделе начала войну с Украиной.

Собравшиеся с флагами Литвы, Беларуси и Украины протестовали на Лукишкской площади. Собравшиеся скандировали "Жыве Беларусь" и "Слава Україні", а лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала Запад ввести самые жесткие санкции в отношении белорусского режима и не считать агрессорами рядовых белорусов.

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"Наши братья украинцы нам не простили бы нашего молчания", – сказала Тихановская.

"Мне стыдно перед украинцами за то, что режиму приходится отрабатывать России за помощь после выборов 2020 года", – прибавила она.

39-летний Сергей Бигель сказал, что большая часть жителей Беларуси - нормальные люди, которые не поддерживают начатую Россией войну.

"Но меньшинство заодно с Александром Лукашенко и у них есть оружие", – сказал мужчина.

"Чтобы этот Путин сдох. А этой усатой свинье, захватившей мою страну, надо найти отдельное место, где его кто-нобудь мог бы оплевать arили побить палкой", – продолжил он.

30-летняя медработник Катерина Рузиева сказала, что по вине Лукашенко Беларусь как государство становится агрессором и врагом Украины. "Мы этого не хотим", – заявила он.

Позже участники протеста с Лукишкской площади отправились в сквер им. Б.Немцова около российского посольства и присоединились к участникам другого протеста против российской агрессии. Здесь некоторые из них сожгли белорусский государственный флаг и свои паспорта.

"Я не хочу быть гражданином Белоруссии, у нас одна страна – Республика Беларусь, а этот флаг - флаг Белоруссии, той страны, которую мы хотим уничтожить и создать новую красивую страну, в которой будут жить умные и честные люди, где будут справедливые суды и не будут фальсифицировать выборы", – сказал Илья.

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