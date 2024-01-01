Белорусы на праздники поехали домой: таких очередей на границе еще не бывало

Один мужчина на границе сказал журналистам, что стоит уже 49 часов. Он таких очередей еще не видел.
"Максимум приходилось стоять 20 часов. Но это в Грузии, здесь всегда не больше нескольких часов", – рассказал мужчина.
"За пять лет вижу такое впервые", – сказал другой водитель.
Большинство не скрывало, что едут в Беларусь на праздники.
"Я хотел на праздники съездить домой. Я работаю в транспортной компании, на праздники меня отпустили. Но вот, празднуем на границе", – сказал белорус.
Возмущен ситуацией и женатый на белоруске немец. "Мы здесь 48 часов. Нет ни кофе, нет туалета, только два маленьких на улице. Это ужас, там такая грязь. И это Европейский союз?" – возмущался немец.
Его жена белоруска сказала: "Мы в шоке. Едем с тремя детьми, у одного болит живот, а мы ни в туалет пойти не можем, ни воды купить. Мы голодные", – сказала она.
Очереди тягачей на границе в конце года никого не удивляют, но таких очередей легковых машин не видели и пограничники.
"90%, а иногда и 95% тех, кто стоит в очереди - это белорусы, которые едут домой. Когда их так много, естественно, что КПП не справляются с потоком", – сказал LNK пресс-секретарь Службы охраны госграницы Гедрюс Мишутис.
Пограничники уверяют, что работают в ускоренном темпе, пропускают больше авто, чем обычно.
"Если в обычный день за сутки проезжает 850 машин, то сейчас - 1200. Естественно, что даже повышение пропускной способности не помогает бороться с очередями. Это значит, что поток очень большой", – сказал Мишутис.
Однако люди в очереди обвиняют во всем Литву.
"Сейчас включили табло, до этого оно не работало. Вот вы приехали, тогда включили. Мы слышали, что на литовской стороне вышла из строя компьютерная система, возможно, отсюда и очереди", – сказали журналистам стоящие в очереди белорусы.
Мишутис сказал, что люди, которым приходится ждать, всегда недовольны.
"Погодные условия, холод, может, многого не хватает. Вот люди по-разному и оценивают. Но у нас есть статистика и результаты работы. Мы видим, что их никто не тормозит, КПП работает на полную мощность", – заметил он.
Не секрет, что многие белорусы приезжают в Литву за покупками, возвращают НДС. Все эти документы на границе проверяет таможня.
"Эта проверка требует времени. Плюс, таможня следит за выполнением санкций. Проверяет как грузовые, так и легковые автомобили на предмет наличия товаров, попавших под санкции. Отсюда и очереди, если кому-то хочется праздновать, это не значит, что таможня не будет работать", – сказала представитель Таможенного департамента Ирмина Фролова–Милашене.
Однако данные компании, которая предоставляет услуги возвращения налогов, показывают, что в очередях стоят не те, кто приехал за покупками, а белорусы, которые живут и работают в Литве или в других странах Европы.
"По сравнению с 2019 годом белорусов и покупателей из третьих стран стало меньше. Если говорить о белорусах, то 22%, в целом на 33%. Но в декабре и в январе, это праздники, они приезжают за покупками", – сказал глава ЗАО Global Blue Lietuva Денис Гринявичюс.
В начале января снова могут появиться очереди. "Чаще всего очереди бывали в январе, когда в Беларуси праздники", – сказал Гринявичюс.