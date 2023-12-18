Белорусы едут за покупками в Литву и возвращают миллионы: что вывозят и сколько тратят

До 14 декабря в Литву приехали чуть больше 40 000 белорусов.

СОГГ представила данные о количестве приезжающих в Литву белорусов. Согласно этим данным, в этом году приезжих больше всего было летом и в начале осени. В июле в Литву приехали 146 000, в августе – 169 000, а в сентябре 216 000 граждан Беларуси.

"В последние месяцы сокращается число белорусов, пересекающих границу с Литвой , если сравнивать с потоками, которые были летом", – сказал представитель СОГГ Гедрюс Мишутис, однако он не исключил, что перед праздниками возможен рост числа приезжих, но больших потоков не будет.

Представитель Ikea Рената Данте сказала, что они также не собирают такие данные, но заметила, что сейчас к ним приезжает немного белорусов и их число сокращается.

Представитель компании Akropolis Group Айсте Янкунайте сказала, что у них нет данных, какой процент покупателей составляют граждане Беларуси .

Соседи из Беларуси обычно едут в нашу страну за покупками, но точный поток покупателей определить непросто.

Приезжие из третьих стран в Литве могут пользоваться системой Tax free и вернуть НДС.

По данным Минфина, такой порядок установлен на европейском уровне и осуществлять его должны все страны ЕС.

По данным Государственной налоговой инспекции (ГНИ), с октября 2022 г. до ноября 2023 г. только белорусы представили больше 174 000 деклараций, на основе которых им вернули 4,77 млн. евро НДС. Минфин утверждает, что, поскольку порядок действует во всем ЕС, сейчас нельзя выделить какие-то страны и не возвращать их гражданам НДС. Этот порядок распространяется на жителей всех стран, которые не являются гражданами ЕС.

НДС возвращают за покупки на сумму не меньше 40 евро.

Представитель ГНИ Агне Зелене сказала, что участие торговцев в системе Tax free необязательно. Также отмечается, что НДС не возвращают за товары, которые по своему типу и вывозимому количеству явно не могут относиться к вещам для личного пользования, например, если покупать 5 холодильников, 10 компьютеров и т.д.