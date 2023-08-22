Белорусской активистке доверяли и литовские политики: не раз приходила в парламент

"У нас в гостях и представитель белорусской оппозиции Ольга Карач", – представил ее на пресс-конференции в парламенте в 2020 г. Эмануэлис Зингерис. Политики верили в искренность руководительницы центра гражданских инициатив "Наш дом" Карач, приглашали в парламент на пресс-конференции, уступали ей трибуну, с которой она рассказывала о преследования белорусского режима.
Выяснилось, что эта активистка представляет угрозу нацбезопасности Литвы.
Консерватор Жигимантас Павилёнис сказал, что он и прежде держался в стороне от Карач.
"Лично я с ней не работал, я встретил ее больше 4 лет назад и уже тогда понял, что человек ищет легкие деньги – есть люди, которые на борьбе за свободу делают деньги. И огромные", – сказал LNK председатель парламентского Комитета иностранных дел Павилёнис.
Однако, по сведениям BNS, Карач сотрудничала с российской разведкой, в 2015-2019 гг в России она встречалась с ее сотрудниками, передавала им информацию о представителя белорусского режима и оппозиции и их деятельности. Кроме того, она согласовывала свою политическую карьеру с ФСБ. Карач все отрицает.
"Конференции проходили в Вильнюсе, в Москве, в Берлине, в Варшаве, много где. Утверждения, что я встречалась с разведкой - глупости. Откуда такая информация? Ну, знаете, это уже не первый раз, когда нас пытаются оклеветать", – сказала LNK Карач.
О деятельности Карач против других белорусских оппозиционеров знали и литовские политики.
"Была агрессивная деятельность против Светланы Тихановской, были немилитаристские заявления - не оружием, а чем-то другим, это вызвало у меня подозрения", – сказал Павилёнис.
У Карач уже 9 лет есть временный вид на жительство в Литве, а убежища она попросила осенью прошлого года. Ей убежище не предоставили. Активистка намерена обжаловать это решение в суде.
Департамент миграции пояснил, что если человеку опасно на родине, его туда не возвращают – этого от Литвы требуют международные конвенции.
"В таком случае человека оставляют в Литве, ему дают временный вид на жительство на го по гуманитарным причинам. Через год его продлевают, проверяя, как обстоят дела на родине человека", – сказала заместитель главы ДМ Люция Войшис.
Значит, даже человек, который представляет угрозу безопасности страны, может продлевать вид на жительство неоднократно. Такого человека сложно выслать и в третью страну.
"Все зависит и от человека. Если он не захочет, чтобы его выслали в третью страну, то принудительно это делать не могут", – пояснила Войшнис.
В Литву несколько лет назад приехали самые разные люди – две недели назад ДМ объявил, что 910 белорусов признали угрозой нацбезопасности Литвы.
Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что на белорусов в Литве должны распространятся такие же ограничения, как и на россиян, но парламент такое предложение не одобрил.
Сейчас в Литве проживают 60 000 белорусов.
После того как в Беларусь перебрались наемники "Вагнера", парламент решил пересмотреть этот закон.
Павилёнис не одобряет такое предложение.
"Три года назад все мы стояли на Пути свободы, вместе с Тапинасом, и с Беларусью – стояли с белорусскими флагами. Через три года мы поверили в кремлевские теории и закроем границу с Беларусью. Ура", – иронизировал он.
На прошлой неделе в Литве закрыли два КПП на границе с Беларусью.
На следующей неделе министры внутренних дел стран Балтии и Польши обсудят возможность закрытия границы на уровне региона.