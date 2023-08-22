22 августа 2023 г. 11:09

Белорусской активистке доверяли и литовские политики: не раз приходила в парламент

 
ru.DELFI.lt
Olga Karač
Olga Karač
ФОТО: DELFI / Kiril Čachovskij

Выясняется, что белорусская активистка Ольга Карач представляет угрозу нацбезопасности Литвы, поскольку она работала с российской разведкой. А совсем недавно, несколько лет назад, депутаты консерваторы доверяли ей, приглашали на пресс-конференции, чтобы активнее сотрудничать с белорусской оппозицией. Однако, кажется, Карач останется в Литве.

"У нас в гостях и представитель белорусской оппозиции Ольга Карач", – представил ее на пресс-конференции в парламенте в 2020 г. Эмануэлис Зингерис. Политики верили в искренность руководительницы центра гражданских инициатив "Наш дом" Карач, приглашали в парламент на пресс-конференции, уступали ей трибуну, с которой она рассказывала о преследования белорусского режима.

Выяснилось, что эта активистка представляет угрозу нацбезопасности Литвы.

Консерватор Жигимантас Павилёнис сказал, что он и прежде держался в стороне от Карач.

"Лично я с ней не работал, я встретил ее больше 4 лет назад и уже тогда понял, что человек ищет легкие деньги – есть люди, которые на борьбе за свободу делают деньги. И огромные", – сказал LNK председатель парламентского Комитета иностранных дел Павилёнис.

Сама Карач сказала, что Литва отказала ей в убежище по абсурдным причинам – например, она в 2021 году брала интервью у основателя ЛДПР Владимира Жириновского, а также участвовала в конференциях в России, в том числе организованных Еврокомиссией.

Однако, по сведениям BNS, Карач сотрудничала с российской разведкой, в 2015-2019 гг в России она встречалась с ее сотрудниками, передавала им информацию о представителя белорусского режима и оппозиции и их деятельности. Кроме того, она согласовывала свою политическую карьеру с ФСБ. Карач все отрицает.

"Конференции проходили в Вильнюсе, в Москве, в Берлине, в Варшаве, много где. Утверждения, что я встречалась с разведкой - глупости. Откуда такая информация? Ну, знаете, это уже не первый раз, когда нас пытаются оклеветать", – сказала LNK Карач.

О деятельности Карач против других белорусских оппозиционеров знали и литовские политики.

"Была агрессивная деятельность против Светланы Тихановской, были немилитаристские заявления - не оружием, а чем-то другим, это вызвало у меня подозрения", – сказал Павилёнис.

У Карач уже 9 лет есть временный вид на жительство в Литве, а убежища она попросила осенью прошлого года. Ей убежище не предоставили. Активистка намерена обжаловать это решение в суде.

Департамент миграции пояснил, что если человеку опасно на родине, его туда не возвращают – этого от Литвы требуют международные конвенции.

"В таком случае человека оставляют в Литве, ему дают временный вид на жительство на го по гуманитарным причинам. Через год его продлевают, проверяя, как обстоят дела на родине человека", – сказала заместитель главы ДМ Люция Войшис.

Значит, даже человек, который представляет угрозу безопасности страны, может продлевать вид на жительство неоднократно. Такого человека сложно выслать и в третью страну.

"Все зависит и от человека. Если он не захочет, чтобы его выслали в третью страну, то принудительно это делать не могут", – пояснила Войшнис.

В Литву несколько лет назад приехали самые разные люди – две недели назад ДМ объявил, что 910 белорусов признали угрозой нацбезопасности Литвы.

Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что на белорусов в Литве должны распространятся такие же ограничения, как и на россиян, но парламент такое предложение не одобрил.

Сейчас в Литве проживают 60 000 белорусов.

После того как в Беларусь перебрались наемники "Вагнера", парламент решил пересмотреть этот закон.

Павилёнис не одобряет такое предложение.

"Три года назад все мы стояли на Пути свободы, вместе с Тапинасом, и с Беларусью – стояли с белорусскими флагами. Через три года мы поверили в кремлевские теории и закроем границу с Беларусью. Ура", – иронизировал он.

На прошлой неделе в Литве закрыли два КПП на границе с Беларусью.

На следующей неделе министры внутренних дел стран Балтии и Польши обсудят возможность закрытия границы на уровне региона.

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