Белорусской активистке доверяли и литовские политики: не раз приходила в парламент

Сама Карач сказала, что Литва отказала ей в убежище по абсурдным причинам – например, она в 2021 году брала интервью у основателя ЛДПР Владимира Жириновского, а также участвовала в конференциях в России , в том числе организованных Еврокомиссией.

"Лично я с ней не работал, я встретил ее больше 4 лет назад и уже тогда понял, что человек ищет легкие деньги – есть люди, которые на борьбе за свободу делают деньги. И огромные", – сказал LNK председатель парламентского Комитета иностранных дел Павилёнис.

Консерватор Жигимантас Павилёнис сказал, что он и прежде держался в стороне от Карач.

"У нас в гостях и представитель белорусской оппозиции Ольга Карач", – представил ее на пресс-конференции в парламенте в 2020 г. Эмануэлис Зингерис . Политики верили в искренность руководительницы центра гражданских инициатив "Наш дом" Карач, приглашали в парламент на пресс-конференции, уступали ей трибуну, с которой она рассказывала о преследования белорусского режима.

Однако, по сведениям BNS, Карач сотрудничала с российской разведкой, в 2015-2019 гг в России она встречалась с ее сотрудниками, передавала им информацию о представителя белорусского режима и оппозиции и их деятельности. Кроме того, она согласовывала свою политическую карьеру с ФСБ. Карач все отрицает.

"Конференции проходили в Вильнюсе, в Москве, в Берлине, в Варшаве, много где. Утверждения, что я встречалась с разведкой - глупости. Откуда такая информация? Ну, знаете, это уже не первый раз, когда нас пытаются оклеветать", – сказала LNK Карач.

О деятельности Карач против других белорусских оппозиционеров знали и литовские политики.

"Была агрессивная деятельность против Светланы Тихановской, были немилитаристские заявления - не оружием, а чем-то другим, это вызвало у меня подозрения", – сказал Павилёнис.

У Карач уже 9 лет есть временный вид на жительство в Литве, а убежища она попросила осенью прошлого года. Ей убежище не предоставили. Активистка намерена обжаловать это решение в суде.