На пресс-конференции в пятницу представители белорусских медиа рассказали об общей ситуации медиа в стране.

"Этот вариант (перебраться за рубеж – BNS) точно на повестке дня. Мы хотим продолжать работу, не все сотрудники безусловно согласны переехать, не все вообще согласны уехать из страны. Пока немалая часть людей, которые хотят прийти в себя как психологически, так и вообще поправить здоровье, если говорить об этом давлении на редакцию", - сказал один из создателей портала Кирилл Волошин, отвечая на вопрос BNS о такой возможности.

TUT.by во вторник сообщил в социальных сетях о задержаниях сотрудников и закрытии портала. По словам К. Волошина, задержано 15 связанных с изданием сотрудников, включая директора Людмилу Чекину, главного редактора Марину Золотову, редактора Ольгу Лойко, журналиста Елену Толкачеву, бухгалтера, администратора информационной системы и др.

Вдова создателя портала Юрия Зиссера Юлия Чернявская и ее дочь Евгения находятся под домашним арестом.

По словам К. Волошина, сотрудникам не предъявлены никакие обвинения и ожидается, что через 10 дней после задержания их освободят.

Учредитель портала подтвердил, что изъяты и серверы портала со всей информацией, а запасных копий нет, так что пока восстановить его деятельность не удастся - новости теперь планируется публиковать в соцсетях, также есть намерения создать так называемый "зеркальный" сайт по другому адресу, а в случае блокирования он будет доступен для читателей посредством услуг VPN, то есть в обход установленных режимом ограничений.

"Придется ли переехать части команды, чтобы действовать "зеркальным" способом - трудно сказать, но, повторю, такой вариант я не исключаю", - сказал он.

Генеральная прокуратура Беларуси утверждала, что якобы установлено множество нарушений закона о СМИ, включая обнародование запрещенной информации в ряде публикаций на портале Tut.by. В статьях содержалась информация незарегистрированного Белорусского фонда солидарности (BYSOL), который собирает средства для пострадавших от репрессий авторитарного режима Минска. Как утверждает прокуратура, законы запрещают обнародовать "информацию организаций, не зарегистрированных в установленном государством порядке".

К. Волошин говорит, что Департамент финансовых расследований также сообщил в государственных СМИ о подозрениях, что портал, не имея на это права, пользовался налоговыми привилегиями, предназначенными для предприятий высоких технологий.

"Это довольно неожиданное для нас заявление, поскольку tut.by является членом парка высоких технологий с 2019 года, как и все другие резиденты, мы представили свой бизнес-план, его долго проверяли, несколько раз переделывали, его утвердила экспертная комиссия (...). Никаких претензий до 18 мая не было", - сказал он.

"Это безусловно акт убийства против, не побоюсь, канала СМИ, который власть ненавидит, который всегда достоверно, открыто и максимально оперативно публиковал информацию о событиях в стране, иногда рискуя (...) жизнью и свободой", - сказал К. Волошин.