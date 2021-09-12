За минувшие сутки пограничники не пустили в Литву около десяти мигрантов из Беларуси. Это самое низкое число таких людей на этой неделе. В пятницу и среду их было около 40, около 50 - в четверг, около 20 во вторник и около 30 - в понедельник.
В субботу ни один мигрант на территорию Литвы не попал. Последний раз мигранта в страну пустили две недели назад - по гуманитарным причинам. В минувшие сутки около 10 мигрантов из Беларуси подошли к литовской границе в двух районах Литвы - Игналинском и Швенчёнском. Впервые на этой неделе мигрантов не было в Лаздияйском районе, через который около половины иностранцев, следующих из Беларуси в Западную Европу, пытались пересечь границу ЕС.
В субботу в Шальчининкском районе был зафиксирован случай, когда один из двух пограничников, патрулирующих с белорусской стороны, возможно, пересек границу, оказался на контрольной полосе с литовской стороны и сразу же вернулся на территорию своей страна. В Варенском пограничном отряде СОГГ начато досудебное расследование по факту незаконного пересечения государственной границы.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Важная информация: как с понедельника будут работать магазины, банки и почта (28)
С 13 сентября учреждения будут обязаны проверять...
Профессор: понадобится четвертая доза вакцины от коронавируса (155)
Третьей дозой вакцины от коронавируса уже прививают...
Вильнюс: список магазинов, в которых нужно будет предъявлять "паспорт возможностей" (5)
Ограничения , которые вступят в силу в понедельник, 13...
600 лет – 100 листов. Как готовится шимталапис – литовский пирог с татарскими корнями (4)
Татарские топонимы на карте Литвы сегодня уже не...
Две, а может и три прививки… Не слишком ли это много? (47)
Смотря с чем сравнивать. От краснухи или кори...