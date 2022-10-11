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Белорусский Европейский гуманитарный университет (ЕГУ) в Вильнюсе принял в этом году 631 первокурсника, что почти в два раза превышает прошлогоднее количество, сообщил вуз.
Diplomų įteikimas Europos humanitariniame universitete
Diplomų įteikimas Europos humanitariniame universitete
© DELFI / Julius Kalinskas

"Наметившаяся положительная тенденция подтверждает предположение, что все большее количество семей видят в образовании наиболее доступный социальный лифт, а образование в Европе продолжает быть привлекательным объектом долгосрочного инвестирования в благополучное и безопасное будущее молодежи из Беларуси и региона", - говорится в пресс-релизе.

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ЕГУ сообщает, что в основное время приема было получено примерно 800 заявлений, 446 абитуриентов были рекомендованы к зачислению. В ходе дополнительного набора еще 64 человека были рекомендованы к зачислению.

Кроме того, ЕГУ в партнерстве со школой цифровой инженерии EPAM впервые запустили набор на новую бакалаврскую программу "Информатика", на которую был принят 131 первокурсник.

В целом в этом году количество первокурсников ЕГУ превысило 600 человек.

Больше всего первокурсников из Беларуси - 450, из России - 56, из Украины - 45. Также есть зачисленные из Литвы, Молдовы, Казахстана, Грузии.

Новый учебный год в ЕГУ начался 1 октября.

ЕГУ - учрежденный в 1992 году в Минске частный университет, который был закрыт властями Беларуси и переехал в Вильнюс. В 2019 году правительство Литвы наделило ЕГУ особым статусом - университет был признан работающим в условиях изгнания по политическим мотивам.

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