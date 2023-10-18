Белорусские таможенники пожаловались на литовских коллег: оформление не более двух грузовиков в час в "Мядининкае"

 
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Baigiamas atnaujinti Medininkų pasienio kontrolės postas
Baigiamas atnaujinti Medininkų pasienio kontrolės postas
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

За прошедшие сутки литовские контролирующие службы из пункта пропуска "Мядининкай" принимали в час в среднем по два грузовика, прибывающих из Беларуси. И это в десять раз меньше, чем позволяют возможности пункта пропуска. Об этом говорится в заявлении Государственного таможенного комитета Беларуси.

В ведомстве утверждают, что ситуация с образованием очередей на выезд из Беларуси "с каждым днем усложняется2. За минувшие сутки в указанном пункте пропуска оформлено литовцами на въезд в свою страну лишь 10% от нормы, в общем на литовском направлении — не более 30%.

"Сейчас выехать в сопредельную страну пытаются 1500 уже оформленных белорусскими контролирующими органами авто, из которых 720 "застряли" в пункте пропуска "Каменный Лог", — добавили в ГТК.

Въезд в Латвию также затруднен. Через единственный функционирующий в этом направлении пункт пропуска «Патерниеки» (сопредельный с белорусским «Григоровщина») за последние сутки на сопредельную сторону проследовало 45% ожидающих в очереди грузовиков.

«К сожалению, таможенные органы Беларуси, принимающие все меры по оформлению транспорта на белорусской стороне, не могут повлиять на работу контролирующих служб сопредельных стран, которые намеренно сдерживают потоки грузовиков», — подчеркнули белорусские таможенники.

Аналогичные данные по количеству фур в пунктах пропуска и скорости оформления приводит и Госпогранкомитет Беларуси.

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