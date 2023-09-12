Белорусские СМИ поговорили с гражданкой Литвы, которая ездит в РБ по безвизу

"Муж не даст соврать, мы большие поклонники белорусов"
Безвиз для литовцев и латвийцев Беларусь ввела еще раньше, чем для поляков. Случилось это в апреле 2022 года. С тех пор жительница Вильнюса Адриана (имя изменено), которой сейчас 55 лет, ездила в Минск дважды — в мае и сентябре 2022-го. Оба раза в гости к своей лучшей подруге.
— В Беларуси жил мой теперь уже покойный брат, поэтому в постсоветское время я ездила в страну несколько раз без виз и дважды по визам. Сначала забирала брата к себе живого, а потом уже мертвого, чтобы похоронить в Литве, — рассказывает собеседница. — О том, что Беларусь ввела безвиз, узнала из новостей. Услышав это, позвонила в белорусское посольство. Там не ответили, набрала консульский отдел. Спросила: «Правда ли для литовцев действует безвиз?» Консул ответил: «Да, только нужны ПЦР-тесты и страховка на то количество дней, сколько планируете быть в стране». У моей подруги в мае день рождения. Я очень хотела ее увидеть и поздравить, поэтому решила воспользоваться возможностью.
Еще на стадии подготовки к поездке, когда Адриана с мужем пошли делать ПЦР-тесты, специалисты, услышав, куда пара собирается, сказали: «Пребывание в этой стране небезопасно». А местные таможенники, шутит женщина, крутили у виска. Да семья и сама в курсе белорусской повестки, знает о выборах 2020-го, политзаключенных и арестах, но менять решение они не собирались.
— Вы же знаете, у нас свободная страна, поэтому нас выпустили, — улыбается собеседница и вспоминает, какие риски видела для себя. — Почитала, самое страшное, что могло бы со мной произойти, меня бы депортировали. Конечно, безопаснее было бы нам с подругой встретиться у меня, но она приехать не могла.
В Минск Адриана с мужем ехали на своей машине. По дороге подобрали еще одну девушку. Она и супруг женщины прошли белорусскую границу быстро. А паспорт Адрианы «долго и упорно вертели».
— Пограничники куда-то его носили. Фотографировали меня, очень долго пришлось смотреть в камеру, но каких-то вопросов никто особо не задавал, — описывает ситуацию собеседница. — Было ощущение, что я у них в каких-то базах. Сама я рисковать и задавать им какие-либо вопросы не стала.
Мобильный у мужа женщины не проверяли, а свой она оставила дома. Шутит, «там слишком много ненужных номеров». В Беларуси, вспоминает, не чувствовала себя безопасно, но было ощущение уюта, «как у моей подруги на кухне».
— Муж не даст соврать, мы большие поклонники белорусов. Они замечательные. Нам действительно все понравилось, только я понимаю: это все вопреки существующей теперешней власти, которая, скажем так, затянулась, — рассуждает собеседница. — Мы на общественном транспорте ездили в Куропаты, весь Минск осмотрели. Нам все офигенно понравилось, вплоть до «Шоколадницы».
Обратила пара внимание на то, что в городе «на каждом шагу» красно-зеленые флаги и «милиции навалом».
— Это напрягало. В Вильнюсе полиция все-таки, только когда надо, появляется. А в Минске и когда надо, и когда не надо, — делится наблюдениями Адриана. — Но мы не скандалили, ничего такого не делали, поэтому к нам им не за что было прицепиться.
Во время весенней поездки пара побывала и на тусовочной Октябрьской. Теперь, шутит Адриана, она не понимает, что белорусская молодежь делает в Вильнюсе, когда сюда приезжает. У них в городе, говорит, нет такой ночной жизни. А еще женщина с подругой ходили в архикафедральный собор попрощаться со Станиславом Шушкевичем (первый руководитель независимой Беларуси умер 3 мая 2022 года. — Прим. ред). С собой они взяли букет белых астр и к ним две красные гвоздики.
— Люди нам говорили: «Девочки, осторожно, там фотографируют», — вспоминает собеседница, отмечая, такая реакция горожан ей была приятна. — Чувствовалось, им не наплевать.
По поводу расцветки букета к женщинам никто не подходил.
Майская поездка Адрианы и ее мужа продлилась пять дней. С собой в качестве сувениров они повезли домой белорусскую водку и пиво, а еще гречку и соль, которые подруга положила ради шутки.
— Когда в Украине началась война, литовские бабушки скупили спички, гречку, соль и соду. Эти товары на какое-то время пропали из магазинов. Тогда Лукашенко кричал, что [литовцы и поляки] бегают к нам за гречкой и солью, — вспоминает собеседница. — Но у нас дома есть своя такая бабушка, поэтому она всем заранее закупилась.
Цены в Минске, говорит Адриана, «почти сравнялись с литовскими». При этом, отмечает женщина, продукты в Беларуси натуральнее и качественнее.
— Когда вернулись домой, знакомые спрашивали, как мы? Им казалось, что за нами в Беларуси должны гоняться и сажать, — вспоминает женщина. — Тем более мой муж говорит, что, жила бы я в России или Беларуси, я бы уже сидела. Я, скажем так, человек небезучастный. 9 мая 2022 года выпила за победу Украины над Россией.
Война в Украине стала одной из причин, по которой в сентябре 2022-го женщина с мужем снова решили поехать в Беларусь. Никто не знает, рассуждает она, что будет дальше, поэтому, пока есть возможность видеться с подругой, ей нужно пользоваться. К тому же, отмечает, они не знали, продлят ли безвиз на 2023-й.
— Если бы мне надо было платить за белорусскую визу, скажу честно, я бы не поехала, — признается она и говорит, что не хотела бы платить хоть какие-то деньги «белорусскому режиму».
Пока известно, что безвиз продлится до 31 декабря 2023-го. К этому времени Адриана с мужем планируют съездить в Минск еще раз. Правда, говорит женщина, все зависит от здоровья: пара сильно переболела коронавирусом.
— Я почитываю белорусские новости, участвую в повестке, — отмечает женщина. — В курсе, что происходит, но ехать не боюсь.