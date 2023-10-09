Белорусские СМИ: cтудентки впервые говорят о харасcменте в ЕГУ

Когда в комментариях началась битва сторонников и противников преподавателя, тему подхватили медиа. Одни написали о «первом случае кэнселинга в белорусском искусстве», другие — обратились за комментариями к знакомым художника (которые вряд ли могут судить о его поведении в университете). В ЕГУшных чатах над травоядностью этих текстов откровенно смеялись — иногда, от отчаяния.

В начале сентября вильнюсское арт-пространство CreateCulture Space анонсировало выставку художника Сергея Селецкого. А потом ивент внезапно отменили. В ответ на вопросы «почему», организаторы объяснили, что «получили много тревожных комментариев» о фигуре Селецкого, но не уточнили, в чем именно его обвиняют. Под постом CreateCulture в Инстаграм начались баталии. Сторонники художника возмущались «кэнселингу» из-за «неподтвержденных слухов», противники — объясняли, почему первые не правы. Параллельно в сети появились рассказы бывших и нынешних студентов ЕГУ о неэтичном поведении преподавателя.

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Студентка Оксана (имя изменено) рассказывает: «На задании по натюрморту моя одногруппница представила работу с кухонными атрибутами, и Селецкий отпустил реплику про «место женщины». С подобным мы сталкиваемся почти каждую пару. Но самое неприятное — агрессия и крики во время просмотров итоговых проектов. Селецкий орал, что мы ничего не умеем, многих отправлял «перевестись на другие программы». Одной студентке просто сказал никогда больше не рисовать. Это доводило до слез».

Комментируя подобные обвинения "Еврорадио", Селецкий говорил, что против него выступают «недовольные двоечники», а если бы он себе действительно «что-то позволил», то «вылетел бы из университета» из-за комиссии по этике.