Белорусские СМИ: cтудентки впервые говорят о харасcменте в ЕГУ

В начале сентября вильнюсское арт-пространство CreateCulture Space анонсировало выставку художника Сергея Селецкого. А потом ивент внезапно отменили. В ответ на вопросы «почему», организаторы объяснили, что «получили много тревожных комментариев» о фигуре Селецкого, но не уточнили, в чем именно его обвиняют. Под постом CreateCulture в Инстаграм начались баталии. Сторонники художника возмущались «кэнселингу» из-за «неподтвержденных слухов», противники — объясняли, почему первые не правы. Параллельно в сети появились рассказы бывших и нынешних студентов ЕГУ о неэтичном поведении преподавателя.
Когда в комментариях началась битва сторонников и противников преподавателя, тему подхватили медиа. Одни написали о «первом случае кэнселинга в белорусском искусстве», другие — обратились за комментариями к знакомым художника (которые вряд ли могут судить о его поведении в университете). В ЕГУшных чатах над травоядностью этих текстов откровенно смеялись — иногда, от отчаяния.
Студентки поделились травматичным опытом, рискуя безопасностью, а в СМИ в центре внимания оказалось обсуждение «отмены» — давайте честно — мало известного широкой публике человека.
Травля: "Говорил, что мое место среди бомжей и мигрантов"
Студентка Оксана (имя изменено) рассказывает: «На задании по натюрморту моя одногруппница представила работу с кухонными атрибутами, и Селецкий отпустил реплику про «место женщины». С подобным мы сталкиваемся почти каждую пару. Но самое неприятное — агрессия и крики во время просмотров итоговых проектов. Селецкий орал, что мы ничего не умеем, многих отправлял «перевестись на другие программы». Одной студентке просто сказал никогда больше не рисовать. Это доводило до слез».
Комментируя подобные обвинения "Еврорадио", Селецкий говорил, что против него выступают «недовольные двоечники», а если бы он себе действительно «что-то позволил», то «вылетел бы из университета» из-за комиссии по этике.
Тут, по словам Оксаны (у нее, кстати, хорошая академическая успеваемость), Селецкий лукавит: "Ребята не один раз писали жалобы, но потом узнавали через людей из других групп, что он перед другими преподавателями хвастался стопкой таких жалоб. Смеялся и говорил, что ему за это ничего не будет".
Слова Оксаны подтверждают другие студенты ЕГУ. Например, София (имя изменено), которая провела с Селецким неделю в университетской поездке: "Селецкий унижал меня, сравнивая с бездомными, и говорил, что «мое место среди моих друзей бомжей и мигрантов".
В чатах ЕГУ сохранились переписки десятилетней давности, в которых тогдашние студенты также обсуждали методы преподавания.
Алла (имя изменено), поступила в ЕГУ около 15 лет назад: «О Селецком сразу сложилось не самое лучшее впечатление — будто он все еще в армии: груб, несдержан и очень эмоционален. Мы быстро поняли, что ему нравится в 99% копирование его собственного стиля.
"В ту ночь мы переспали"
В комментарии "Еврорадио" Сергей Селецкий отрицает, что студенты когда-либо приходили к нему домой: "Все это буллинг и травля", — говорит он. История Виктории (имя изменено) доказывает обратное.
Девушка смогла детально описать, как выглядит квартира преподавателя.
Я собиралась домой, но перед этим нужно было заехать к Селецкому, забрать сумку с ноутом. Поначалу казалось, что я в адекватном состоянии и все контролирую. Но потом меня резко «накрыло»: тело стало ватным, голова плохо соображала.
Он начал меня обнимать, гладить, и в ту ночь мы переспали. Никаких подробностей и ощущений не помню. Утром я уехала".
А что говорит сам Сергей Селецкий?
После отмены выставки Селецкий дал всего одно интервью, в котором тема харассмента практически не обсуждалась — все другие обвинения он отрицал. На просьбу об интервью изданию "Наша Нива" Селецкий отказал, заявив, что «не готов давать комментарий без адвоката».
Журналист kyky.org пытался связаться с преподавателем, чтобы дать ему возможность ответить на истории девушек и изложить свою версию событий. Одно из его сообщений он прочитал и не ответил, а после второго — заблокировал журналиста в фейсбуке.