Белорусские пропагандисты тайно сняли фильм в Литве "под носом у ДГБ"

Как оказалось, съемки документального фильма ОНТ проводились в Друскининкае. Об этом рассказал сам автор фильма пропагандист Анатолий Занкович в интервью белоруской провласной газете „СБ. Беларусь Сегодня“. Внимание на этот факт обратило независимое белорусское издание „Наша Нива“.

Напомним, в Беларуси арестовали двух бывших сотрудников санатория — главного врача Андрея Кобеля и заведующую маркетинговой службой, гражданку Литвы Елену Раманаускене. Их обвинили в сотрудничестве с литовским Департаментом государственной безопасности. Андрея Кобеля приговорили к 9 годам лишения свободы за государственную измену, а

В июне 2024 года на белорусском государственном телеканале ОНТ вышел пропагандистский фильм „История предателя. Кобель“ об осужденных сотрудниках санатория „Беларусь“ в Друскиникай.

Из слов Занковича можно сделать вывод, что существенных сложностей с пересечением границы у съёмочной группы ОНТ не возникло. В то же время он отмечает, что сотрудники были вынуждены скрывать свою профессию и не брали с собой никакого крупного оборудования — фотоаппаратов, штативов, микрофонов.

„Тема шпионская, серьезная. Но мы хорошо подготовились. Приезжали в Литву абсолютно легально. Снимали в Друскининкае в местах, где проходили основные эпизоды той истории. И как мне кажется, нам действительно удалось передать дух тех лет, оказавшись непосредственно на месте событий“.

В интервью Анатолий Занкович рассказывает, что сюжет о вербовке сотрудников санатория литовскими спецслужбами решили снимать на месте — в Литве:

"Мы никогда не думали, что будем работать под самым носом у ДГБ Литвы и у нас все получится“

„Никто вообще не понял, что мы были членами съемочной группы. Потому что снимали все на мобильный телефон“, — поделился Занкович.

„Мы никогда не думали, что будем работать под самым носом у ДГБ Литвы и у нас все получится“, — добавил он в конце интервью.

Почему белорусских пропагандистов пускают в Европу?

Белорусский телеканал ОНТ (Общенациональное телевидение) — это провластный канал, который в своих новостных программах и документальных проектах одобряет политику Александра Лукашенко и продвигает нарративы белорусской и российской пропаганды. Тем не менее он до сих пор не вошел в санкционные списки ЕС, хотя белорусские демократические силы инициировали этот вопрос.