Белорусские пограничники задержали женщину, пересекавшую границу со стороны Литвы

Представитель Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Мишутис в пятницу подтвердил BNS, что женщина перешла границу со стороны Литвы, и собранные данные позволяют подтвердить, что она гражданка Литвы.
Он также подчеркнул, что нарушение границы было зафиксировано еще во вторник, а белорусские пограничники сообщили, что задержали женщину в четверг.
"Нарушение границы было зафиксировано еще 15 февраля пограничниками Швенчёнской погранзаставы, сразу же было сообщено белорусам, но никакой реакции не поступило. Женщина, было видно, походила вдоль границы, постояла, сразу не пошла вглубь Беларуси. Белорусским пограничникам еще раз было сообщено, снова они не реагировали, и она ушла вглубь Беларуси", - рассказал BNS Мишутис.
В пятницу о задержании гражданки Литвы в аккаунте фейсбука также сообщил Пограничный комитет Беларуси, указав, что женщина пришла в страну в поисках лучших условий жизни.
Мишутис сказал, что они со вторника постоянно информировали белорусских пограничников о нарушительнице границы, однако реакция поступила только в пятницу, когда об этой истории написали СМИ.
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