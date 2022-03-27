Мужчинам, которые сказали, что они граждане Кубы, белорусские пограничники велели идти в Литву. Мигранты перешли границу и расположились на территории Литвы. Пограничники заставы им. Гинтараса Жагуниса решили не ждать, что дальше будут делать нелегалы и не стоять часами, не впуская их на литовскую территорию. Назад кубинцы тоже не могли вернуться, поскольку их не пропускали белорусские пограничники.

Литовские пограничники отвели мигрантов глубже на территорию Литвы. Оценили обстоятельства, выяснили, нет ли каких угроз для жизни и здоровья мигрантов. Им не требовалась помощь врачей и какая-либо иная помощь, кубинцы чувствовали себя хорошо. На них была одежда по погоде. Пограничники выдали нелегалам гуманитарные пакеты с едой, водой и другими вещами, которые им могут пригодиться на улице.

Такие пакеты выдают всем лицам, которых не впускают на территорию Литвы. Вскоре пограничники вернули их в Беларусь на соседнем участке границы.

В 2022 году в общей сложности в Литву не впустили 882 нелегалов. В прошлом году с начала августа в Литву не впустили 8106 нелегальных мигрантов.