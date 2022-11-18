Белорусские пограничники обвинили литовских в том, что они заставили мигранта тащить труп через границу

Вечером 17 ноября на границе с Литвой белорусские пограничники обнаружили двоих мужчин неславянской внешности, один из них не подавал признаков жизни. Прибывшие медики констатировали смерть одного, а второго доставили в больницу с ушибами, признаками обморожения и истощения.
"В ходе опроса гражданин Афганистана рассказал, что литовские военные привезли его вместе с трупом к пограничному забору. Затем под угрозой оружия принудили тащить тело через калитку на белорусскую сторону", — заявили в ГПК РБ.
Для выяснения обстоятельств и причин смерти на место происшествия вызвана следственно-оперативная группа. Проводятся следственные действия.
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