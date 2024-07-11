Белорусские общественные организации подписали декларацию, в которой отмежевываются от идеологии литвинизма

Член Белорусской национальной платформы Николай Кванталиани говорит, что это первый шаг к консолидированной позиции с белорусским гражданским обществом.

„Эта декларация подтверждает, что мы выступаем за демократическое гражданское общество Беларуси. Мы стремимся лучше сотрудничать с властями Литвы и неправительственными организациями, чтобы достичь наших целей, защитить права человека и защитить нашу культуру“, - сказал Кванталиани на пресс-конференции, состоявшейся в четверг в Сейме.

„Мы за хорошие отношения между беларусами и литовцами, мы благодарим литовцев за помощь и гостеприимство и надеемся, что наши народы и дальше будут процветать“, - добавил он.