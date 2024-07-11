Белорусские общественные организации подписали декларацию, в которой отмежевываются от идеологии литвинизма

Член Белорусской национальной платформы Николай Кванталиани говорит, что это первый шаг к консолидированной позиции с белорусским гражданским обществом.
„Эта декларация подтверждает, что мы выступаем за демократическое гражданское общество Беларуси. Мы стремимся лучше сотрудничать с властями Литвы и неправительственными организациями, чтобы достичь наших целей, защитить права человека и защитить нашу культуру“, - сказал Кванталиани на пресс-конференции, состоявшейся в четверг в Сейме.
„Мы за хорошие отношения между беларусами и литовцами, мы благодарим литовцев за помощь и гостеприимство и надеемся, что наши народы и дальше будут процветать“, - добавил он.
Н. Кванталиани также подчеркнул, что литвинизм создан искусственно, „выращен в пробирке ФСБ и КГБ“.
„Из-за литвинизма мы категорически отвергаем попытки рассорить наши народы. Это вредоносная риторика, подготовленная спецслужбами Кремля и режимом Лукашенко. Они стремятся рассорить литовцев с белорусами. И здесь очень важно объединить наши усилия, чтобы противостоять таким попыткам“, - подчеркнул он.
Декларацию подписали организация, представляемая Н. Кванталиани, общественные учреждения Dapamoga и „Литвины“, Совет белорусской культуры и другие.
В последнее время в публичном пространстве появилась обеспокоенность по поводу участившихся проявлений литвинизма – на это обратил внимание и член парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Раймундас Лопата.
По его мнению, эскалация идеологии литвинизма и фальсификация истории Великого княжества Литовского (ВКЛ) связаны с кремлевским режимом.
Р. Лопата призвал институты страны разработать стратегию политики Литвы в отношении Беларуси, которая, по мнению политика, должна включать положения по борьбе с литвинизмом.
Литвинизм — теория, придерживающиеся которой считают, что создателями ВКЛ являются белорусы. Согласно этой теории, средневековые литовцы на самом деле были белорусами.