На выставке представлены фотографии представителей Минской фотошколы Галины Москалевой, Владимира Шахлевича, Сергея Кожемякина, Владимира Парфенка.

"Я знал, что есть такой материал, он ждал повода быть показанным в Вильнюсе. Эти фотографии интересны своей непарадностью, они без глянца, чисто туристические. Это попытка зафиксировать дух того периода. Город - динамическое пространство, которое быстро меняется. Через фотографии можно узнать себя, этапы своей жизни – как мы когда-то выглядели, увидеть фрагменты событий, о которых забываешь, если их не фиксируешь. По сути фотография - как зеркало с отложенной памятью и только", – сказал куратор выставки Андрей Антонов.

Выставку в галерее Trivium (комплекс Sodas 2123, ул. Витебско, 23) можно посетить до 21 ноября по средам и воскресеньям с 16 до 19 ч.