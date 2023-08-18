Белорусские беженцы в Литве против их приравнивания к россиянам: это – неприемлемо

Поскольку Литва возвращается к обсуждению вопроса об унификации санкций против россиян и белорусов, последние заявляют, что склонны принять любое решение Литвы об ужесточении санкций против них. Они лишь подчеркивают свое нежелание, чтобы санкции против них были включены в тот же закон, что и ограничения в отношении россиян.

"Белорусское общество расколото по многим вопросам, но социологически есть несколько консенсусов. Один – о неучастии Беларуси в войне России против Украины, другой – белорусы не хотят присоединения Беларуси к России и третий – они не хотят размещения ядерного оружия на территории Беларуси. Таковы результаты регулярного опроса британского института "Chatham House", – сообщил журналистам на состоявшейся в пятницу пресс-конференции член ассоциации "Наш дом", преподаватель Европейского гуманитарного университета Андрей Возянов.