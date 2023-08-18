Белорусские беженцы в Литве против их приравнивания к россиянам: это – неприемлемо

Поскольку Литва возвращается к обсуждению вопроса об унификации санкций против россиян и белорусов, последние заявляют, что склонны принять любое решение Литвы об ужесточении санкций против них. Они лишь подчеркивают свое нежелание, чтобы санкции против них были включены в тот же закон, что и ограничения в отношении россиян.
"Белорусское общество расколото по многим вопросам, но социологически есть несколько консенсусов. Один – о неучастии Беларуси в войне России против Украины, другой – белорусы не хотят присоединения Беларуси к России и третий – они не хотят размещения ядерного оружия на территории Беларуси. Таковы результаты регулярного опроса британского института "Chatham House", – сообщил журналистам на состоявшейся в пятницу пресс-конференции член ассоциации "Наш дом", преподаватель Европейского гуманитарного университета Андрей Возянов.
"В данном контексте уравнивание белорусской диаспоры с россиянами символически и политически неприемлемо. Один мой коллега сказал: пусть эти ограничения будут одинаковыми для граждан Беларуси, но я бы не хотел, чтобы они были в одном законе", — отметил А. Возянов.
Он подчеркивает, что многие белорусы до сих пор бегут в Литву именно из-за существующего в Литве механизма их приема.
"Литва была первой страной, которая создала механизм убежища для белорусских беженцев. Тогда приняли много людей из Украины (…) В Германии, например, существует механизм для российских диссидентов, но белорусов депортируют. Поэтому белорусы и не бегут в Германию", — сказал ELTA А. Возянов.
"Литва может сказать, какой белорус хороший, а какой – нет. Но нельзя в одном документе писать одновременно о россиянах и белорусах. Мы – разные, у нас другая политика", — сказала Наталья Колегова, руководитель организации "Дапамога", помогающей белорусским беженцам обосноваться в Литве.
Представитель Polyglot language organisation, переводчик и аналитик Ника Вегоски признает, что осторожность Литвы в вопросе пребывающих в страну белорусов не преувеличена в нынешнем геополитическом контексте. Однако, отмечает она, Литва должна принять более ясное решение касательно своей политики в отношении беженцев из Беларуси.
"Не преувеличена (реакция – ELTA), потому что нельзя недооценивать противника. Действительно, мне кажется, что из-за "Вагнера" есть страх, сомнение и опасность. Мне кажется, Литва вправе закрыть границы. Но мы говорим о человечности и спасении человеческих жизней. Либо спасаешь, либо боишься – надо определиться", – сказала Н. Вегоски ELTA.
Она также обратила внимание на то, что многие белорусы в Литве, получившие здесь вид на жительство, готовы защищать Литву в случае войны.
"Посмотрите, сколько белорусов готовы воевать за Литву. Спросите, проведите опрос. И, может не немцев надо ждать, а собрать здесь тех белорусов, которые сейчас готовы защищать Литву", – сказала Н. Вегоски.