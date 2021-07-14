Белорусские активисты: забор на границе только поможет режиму расправиться с оппозицией

По их словам, забор поможет режиму расправиться с неудобными жителями.

"Людям может показаться, что они не нужны Европе. Сейчас у них еще есть возможность спастись", - сказала на пресс-конференции в среду в Вильнюсе глава общественного учреждения "Дапамога" Наталия Колегова.

Она считает, что забор будет помогать "режиму задерживать и убивать людей".

Представитель фонда "Страна для жизни" Ольга Зазулинская говорит, что нелегальная миграция - это главная провокация Александра Лукашенко против Литвы.

"Он не знает, как бороться с хорошими литовцами, которые предоставляют белорусам помощь. Он хочет вашими руками построить стену, в Беларуси на это денег нет. Если литовцы решатся и построят стену, вы первым делом поможете самому А. Лукашенко", - сказала О. Зазулинская.

Чтобы обуздать возросшие потоки нелегальной миграции, правительство Литвы приняло решение возвести на границе с Беларусью заграждение. Сейчас начато возведение проволочного заграждения, позже намечено построить стену длиной 550 километров.

Представитель движения "Европейская Беларусь" Андрей Шаренда сказал, что нелегальная миграция организована, а после возведения забора нагрузка на одних пограничников уменьшится, на других - увеличится.

Он поделился личным опытом нелегального пересечения границы, когда, находясь под домашним арестом, убежал из своей страны и прибыл в Литву, где попросил убежища.

На белорусской стороне, в приграничной зоне, где могут находиться только белорусские пограничники, он обнаружил лагерь. Впоследствии нелегальные мигранты перешли границу в том же месте, что и он.

По словам белоруса, режим и инициированный им миграционный кризис могли бы подорвать полное прекращение экономических связей.

"Только это вынудило бы его уважать человеческие ценности, Беларусь становится Северной Кореей", - сказал А. Шаренда.

На границе с Беларусью в этом году литовские должностные лица задержали в общей сложности более 1,7 тыс. мигрантов – в 20 раз больше, чем в прошлом году. Большинство из них - из стран Ближнего Востока и Африки.

Из-за заметно возросшего потока мигрантов на границе с Беларусью правительство Литвы объявило экстремальную ситуацию на государственном уровне.

Литовские должностные лица утверждают, что это организованная белорусским режимом гибридная атака против Литвы.

Минск утверждает, что перестал останавливать мигрантов на территории Беларуси из-за санкций ЕС.